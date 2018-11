Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

9,365 EUR -2,14% (21.11.2018, 15:45)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

9,395 EUR -2,14% (21.11.2018, 16:01)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (21.11.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Das Wertpapier sei in den letzten Monaten ordentlich gebeutelt worden. Heute verliere es erneut 2,6% auf 9,32 Euro und sei damit der schwächste Wert des Tages im SDAX. Für Druck sorge unter anderem eine Kurszielsenkung der Analysten der Baader Bank. Zwar würden sie noch immer das Votum "buy" vergeben, das Kursziel sei jedoch von 22,00 auf 17,00 Euro zurückgenommen worden. Analyst Bruno Bulic habe es damit begründet, dass die Geschäfte zwar planmäßig gelaufen seien, das Tempo aber doch langsamer sei als zunächst erwartet. Die Patientengewinnung für die klinischen Phase-1-Tests mit der personalisierten Therapie MDG1011 sei schleppender als erwartet angelaufen.Charttechnisch sei der Titel ganz klar angeschlagen. Wichtig wären positive News von der Produktseite. Möglicherweise könne er von den anstehenden Wirtschafts- und Investoren-Konferenzen profitieren.Medigene nehme vom 22. bis 23. November an der Bryan Garnier Healthcare Conference in Paris teil. Direkt im Anschluss finde der "45th ISOBM Congress (International Society of Oncology & BioMarkers) in Hamburg statt. Ferner sei Medigene auf dem Eigenkapitalforum, das vom 26. bis 28. November in Franfurt stattfinde, vertreten. Dort werde Dr. Kai Pinkernell, Vorstand für klinische Entwicklung und Produktentwicklung der Medigene AG, am 26. November um 17 Uhr eine Firmenpräsentation halten.Vom 1. bis 4. Dezember finde zudem die ASH-Konferenz in San Diego statt. Neben Medigenes Teilnahme an der Konferenz werde Medigenes Partner, das Universitätskrankenhaus Oslo, am 2. Dezember von 18 bis 20 Uhr, ein Poster mit eigenen "Compassionate use"-Daten von fünf AML Patienten, die mit ihren DC Impfstoffen unter teilweiser Verwendung von Medigene's DC-Vakzin-Technologie behandelt worden seien, präsentieren.Die Medigene-Aktie dient deswegen als langfristig, hochspekulative Depotbeimischung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: