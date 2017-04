ISIN Medigene-Aktie:

Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Der Biotech-Titel steche am heutigen eher lustlosen Handelstag mit einem gewaltigen Plus hervor. Mehr als fünf Prozent gehe es bei der Medigene-Aktie nach oben an die TecDAX-Spitze. Grund für den jüngsten Kursanstieg seien sehr gute News, die Medigene gerade auf einer Krebs-Jahrestagung in Washington veröffentlicht habe.Im Zuge des Kurssprungs sei der Medigene-Aktie der charttechnische Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend gelungen. Noch nicht engagierte Anleger können nach dem jüngsten Kaufsignal zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Langfristig erwarte DER AKTIONÄR bei dem TecDAX-Titel noch deutlich höhere Kurse. (Analyse vom 05.04.2017)Börsenplätze Medigene-Aktie:12,56 EUR +5,95% (05.04.2017, 15:38)Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:12,516 EUR +2,59% (05.04.2017, 15:56)