In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial für die Media and Games Invest-Aktie. (Analyse vom 01.02.2021)



Kurzprofil Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (01.02.2021/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G).Am 18.01.2021 habe die Media and Games Invest plc (MGI) die Vertragsunterzeichnung des vollständigen Erwerbs des US-Spieleentwicklers KingsIsle Entertainment Inc. (KingsIsle) bekannt gegeben. KingsIsle, mit Sitz in Austin, Texas (USA), sei ein führender Spieleentwickler und Publisher. Die komplett im Besitz von KingsIsle befindlichen MMO-Games Wizard101 und Pirate101 (inkl. mobile IP-Rechte) würden in das Gaming-Portfolio der MGI übergehen. Beide Online-Games würden über treue Communities und damit auch über sehr nachhaltige Umsätze verfügen und bisher den überwiegenden Teil der Umsätze auf dem US-Markt erwirtschaften.Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 für die übernommene KingsIsle umfasse einen zu erwartenden Umsatz von 32,0 Mio. USD und ein zu erwartendes bereinigtes EBITDA von 21,0 Mio. USD mit einer erwarteten EBITDA-Marge von 68,0%. MGI habe sich mit den KingsIsle-Eigentümern auf einen festen Kaufpreis in Höhe von 126,0 Mio. USD und eine erfolgsabhängige Kaufpreiskomponente (Earn Out) von bis zu 84,0Mio. USD geeinigt. Zur Finanzierung der Übernahme habe Oaktree Capital, die über eine hohe Expertise im Medien- und Gaming-Bereich verfüge, eine Kapitalerhöhung über 25,0 Mio. EUR zugesagt, wodurch diese Gesellschaft künftig mit ca. 9,0% an der MGI-Gruppe beteiligt sein werde.MGI gewinne hierdurch nicht nur einen neuen Aktionär, sondern auch einen strategischen Partner, der den weiteren Wachstumskurs des Konzerns auf der "Finanzierungsseite" maßgeblich unterstützen sollte. Laut Unternehmensangabe werde unter Berücksichtigung der Earn-Out-Komponente der EV/EBITDA-Multiplikator aus der Übernahme - abhängig vom Wachstum der KingsIsle im Jahr 2021 - in einer Bandbreite von 5,8x bis 7,3x liegen. Diese Bewertung basiere auf höheren Umsätzen, die auch ein höheres EBITDA generieren würden, und beinhalte ein zusätzliches EBITDA, das sich aus einer höheren Umsatzbasis ergeben könne, falls ein Earn-Out fällig werde.Vor dem Hintergrund der möglichen anfallenden bzw. zu zahlenden Multiplikatoren, würden die Analysten den Kaufpreis als günstig einstufen. Für sie stelle die KingsIsle-Akquisition einen sehr guten strategischen Schritt dar, um das Wachstumstempo in der Gaming-Sparte des Konzerns nochmals deutlich zu erhöhen und zugleich wesentliche Synergiepotenziale innerhalb der MGI-Gruppe (z.B. Nutzung der großen Spielerbasis in Nordamerika & EU oder Zugriff auf besonders effizientes Inhouse-Marketing) zu heben. Zudem werde hierdurch auch die Marktposition des Gaming-Segments in den USA wesentlich gestärkt.In Anbetracht der sehr bedeutenden KingsIsle-Übernahme und den damit verbundenen erwarteten positiven Effekte (inkl. Synergieeffekten), hätten die Analysten ihre bisherige Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 und 2022 nach oben angepasst. Daneben habe der verstärkte Ausbau des Mobile-Gaming-Geschäfts (z.B. kürzlich habe Lizenzierung der Tripe-A-Spiele "Golf Champions" und "Heroes of Twilight" vermeldet) und die Forcierung des Asien-Geschäfts durch die Zusammenarbeit mit lokalen Publishern (z.B. im Falle des kürzlich in Südkorea im ClosedBeta gelaunchten Trove) ebenfalls zur positiven Prognoseanpassung beigetragen.Die Analysten würden nun für das aktuelle Geschäftsjahrmit Umsatzerlösen in Höhe von 173,55 Mio. Euro (zuvor: 145,62Mio. Euro) und mit einem EBITDA von 47,42 Mio. Euro (zuvor: 28,88Mio. Euro) rechnen. Für das Folgejahr 2022 würden sie von Umsatzerlösen von 199,88 Mio. Euro (zuvor: 163,05Mio. Euro) und einem EBITDA von 55,92 Mio. Euro (zuvor: 33,90 Mio. Euro) ausgehen.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 5,15 Euro (bisher: 3,20 Euro) ermittelt. Neben den deutlich angehobenen Prognosen habe eine Reduktion des WACC auf 7,11% (zuvor: 7,71%) einen kurszielsteigernden Effekt. Diese Reduktion stehe im Zusammenhang mit der allgemeinen Senkung des risikofreien Zinssatzes in den Bewertungsmodellen seit dem 01.01.2021 auf die neue Untergrenze von 0,25% (zuvor: 1,00%). Einer noch stärkeren Kurszielsteigerung stehe der Verwässerungseffekt durch die vollzogene Kapitalerhöhung zur Finanzierung der M&A-Transaktion entgegen.Insgesamt würden die Analysten den MGI-Konzern in einer guten Ausgangsposition sehen, den erfolgreichen dynamischen Wachstumskurs innerhalb der Wachstumssektoren Online-Gaming und digitales Marketing/digitale Medienweiter fortzusetzen. Die KingsIsle-Übernahme sollte für einen zusätzlichen Wachstumsimpuls innerhalb des Gaming-Segments sorgen und aufgrund der erwarteten hohen Synergieeffekte auch einen deutlich positiven Effekt auf die Ertragslage haben. Zudem sorge die konzerneigene Mediensparte für einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil und sollte den Ausbau der Marktposition im Gaming-Bereich zusätzlich begünstigen.