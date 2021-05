Insgesamt seien die Analysten der GBC AG davon überzeugt, dass es dem Unternehmen gelingen werde, die erfolgreiche Wachstumsstrategie auch zukünftig fortzusetzen und hierbei Umsatz und Ergebnis signifikant zu steigern. Durch die vom Management für das laufende Geschäftsjahr 2021 avisierten Übernahmen sollte die Wachstumsdynamik auf ein nochmals wesentlich höheres Niveau gehoben werden können. Dies sollte sich dann auch ebenfalls positiv auf das Konzernergebnis auswirken. Auch die Gewinnung weiterer prominenter Investoren aus dem Gaming-Umfeld untermauere die positive Einschätzung der Analysten der GBC AG, dass die Gesellschaft auf dem "richtigen Weg" sei, den Erfolgskurs fortzusetzen. (Analyse vom 11.05.2021)



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u.a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (11.05.2021/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G).Am 6. Mai 2021 habe die Media and Games Invest plc (MGI) das Closing einer Barkapitalerhöhung bekannt gegeben. So habe die Gesellschaft entsprechend der vorherigen Unternehmensmeldung das Bookbuilding-Verfahren der direkten Aktienplatzierung erfolgreich abgeschlossen und die Ausgabe von 20.930.232 neuen Aktien auf der Grundlage der von der MGI-Hauptversammlung am 15.April 2021 erteilten Ermächtigung beschlossen. Der Ausgabepreis der neuen Aktien im Rahmen der direkten Aktienplatzierung habe 43 SEK (Schwedische Krone) pro Aktie betragen (entspreche ca. 4,30 Euro) und sei in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren festgelegt worden.Die direkte Aktienplatzierung sei stark überzeichnet gewesen und habe hohes Interesse sowohl bei schwedischen als auch bei internationalen Investoren sowie bei bestehenden Aktionären hervorgerufen. Das Unternehmen habe daher entschieden, die direkte Aktienplatzierung auf 900,0 Mio. SEK (ca. 89,0 Mio. Euro) zu erhöhen.Nach Abschluss der Transaktion werde sich die Anzahl der ausstehenden Aktien und Stimmrechte durch die direkte Aktienplatzierung um 20.930.232 Aktien, von 128.749.748 auf 149.679.980 erhöhen, was für die bestehenden Aktionäre eine Verwässerung von etwa 14,0% der Anzahl der Aktien und Stimmrechte gegenüber dem Unternehmen bedeute. Parallel hierzu werde sich das Grundkapital um 20.930.232 EUR von 128.749.748 EUR auf 149.679.980 EUR erhöhen.Darüber hinaus habe das Unternehmen im Rahmen der Kapitalmaßnahme bekannt gegeben, dass sich sowohl bestehende als auch neue prominente Investoren an der Kapitalmaßnahme beteiligt hätten. Nach Bekanntgabe des erfolgreichen Abschlusses der KingsIsle-Akquisition Anfang Februar 2021 beabsichtige MGI sein Wachstum durch die Übernahme weiterer komplementärer Spiele- und Medienunternehmen bzw. Vermögenswerte fortzusetzen, sowie in weiteres organisches Wachstum zu investieren.Durch die vollzogene Kapitalmaßnahme in Verbindung mit dem vermeldeten Barbestand zum Ende des ersten Quartals 2021 in Höhe von 51,70 Mio. Euro verfüge MGI aus Sicht der Analysten der GBC AG über finanzielle Mittel in Höhe von rund 141,0 Mio. Euro. Mit dieser hohen Finanzkraft sollte das Unternehmen nun nach Erachten der Analysten der GBC AG in der Lage sein, zwei bis drei Zielunternehmen aus der von MGI kommunizierten M&A-Liste (Top-5) auch übernehmen zu können.Hierdurch würde sich ein erhebliches Wachstums- und Ergebnispotenzial sowie umfangreiche Synergieeffekte innerhalb der Gruppe ergeben. Hierbei sei zu erwähnen, dass das MGI-Management für das laufende Geschäftsjahr zwei bis drei Übernahmen bereits angekündigt habe. Da die vollzogene Kapitalmaßnahme keinen Einfluss auf unsere bisherigen Prognosen hat, die wir mit den kürzlich vermeldeten Q1-Geschäftszahlen nach oben angepasst hatten, lassen wir unsere bisherigen Schätzungen unberührt, so die Analysten der GBC AG.Sollte der MGI-Konzern nach der Übernahme von KingsIsle und LKQD weitere M&A-Transkationen im laufenden Geschäftsjahr durchführen, würden die Analysten der GBC AG ihre bestehenden Prognosen und ihre Bewertung entsprechend anpassen. Bedingt durch den mit der Kapitalmaßnahme verbundenen Verwässerungseffekt, hätten die Analysten der GBC AG ein neues Kursziel in Höhe von 6,92 Euro je Aktie ermittelt und damit ihr bisheriges Kursziel (7,35 Euro je Aktie) moderat gesenkt.In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein signifikantes Kurspotenzial für die Media and Games Invest-Aktie.