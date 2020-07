Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (27.07.2020/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Dario Maugeri und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G).Media and Games Invest plc (ehemals Blockescence plc) habe im Geschäftsjahr 2019 ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr abgeschlossen und sei im ersten Quartal des Jahres 2020 hervorragend gestartet. Der Nettoumsatz sei um 157,2% auf 83,89 Mio. Euro im GJ 2019 gestiegen, während das EBITDA um 79,8% auf 15,54 Mio. Euro im GJ 2019 zugenommen habe. Obwohl im Mediensegment Akquisitionskosten angefallen seien, habe die erfolgreiche Integration von Trion Worlds und WildTangent zu einem erheblichen EBITDA-Anstieg im Vergleich zum GJ 2018 geführt.Das Management habe in den letzten Jahren eine sehr erfolgreiche Unternehmensstrategie umgesetzt. Seit der Übernahme von adspree durch die gamigo AG im Jahr 2016 hätten Herr Westermann (CEO) und Herr Echt (CFO) eine erfolgreiche Akquisitions- und Integrationsstrategie umgesetzt und die Wertschöpfungskette zwischen den beiden Segmenten optimiert. Wesentliche Verbesserungen würden bei der Nutzerakquise und den Werbeeinnahmen erwartet. Dem stehe die risikoreichere Entwicklung neuer Spiele gegenüber, die MGI jedoch teilweise weiter verfolge. Da nicht viele Wettbewerber, insbesondere im Gaming-Sektor, diese Strategie verfolgen würden, könnte MGI lukrative Deals abschließen, so die Aussage der Geschäftsführung. Darüber hinaus seien in 2019 neue Technologien (z.B. Cloud-Datenbank) mit nennenswerten Kosteneinsparungen eingeführt worden.Seit März 2020 habe sich die COVID-19-Pandemie auf die Aktivitäten von MGI ausgewirkt. Obwohl auf der Medienseite ein Gleichgewicht zwischen Kunden, die ihre Budgets pausieren würden, und anderen, die ihre Ausgaben erhöhen würden, sichtbar geworden sei, sei der Effekt für Videospiele sehr positiv gewesen. Da die Bevölkerung in vielen Teilen Europas und Nordamerikas zu Hause habe bleiben müssen, habe gamigo einen starken Anstieg sowohl bei den Neuregistrierungen als auch bei den Spieleraktivitäten erlebt. Allein im März 2020 seien die monatlichen aktiven Nutzer im Vergleich zu Januar und Februar 2020 um 20% gestiegen. Der Nettoumsatz habe sich daher im Q1/2020 auf 26,55 Mio. Euro (VJ: 13,33 Mio. Euro) verdoppelt, während das EBITDA um 40,3% auf 5,31 Mio. Euro (VJ: 3,79 Mio. Euro) angestiegen sei.Die Bilanz von MGI weise die typische Struktur eines Technologieunternehmens auf. Aufgrund der bis zum Ende des GJ 2019 abgeschlossenen Übernahmen hätten die immateriellen Vermögenswerte 233,21 Mio. Euro (74,6% des Gesamtvermögens) erreicht, davon 147,34 Mio. Euro Goodwill und 72,67 Mio. Euro andere immaterielle Vermögenswerte. Um dieses Wachstum zu finanzieren, seien verschiedene Anleihen sowohl auf MGI- als auch auf gamigo-Ebene begeben worden. Ende Dezember 2019 hätten sich die Anleihen per Saldo auf 63,99 Mio. Euro für die gesamte Gruppe belaufen. Im Jahr 2020 habe das Unternehmen die Übernahme von zwei weiteren Medienunternehmen abgeschlossen, die das digitale Marketingangebot verstärken würden.Die Unsicherheit im Zusammenhang mit der COVID 19-Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sei nach wie vor schwer vorhersehbar. Obwohl die Analysten auch aufgrund der Volatilität des Videospielgeschäfts vorsichtig bleiben würden, seien sie dennoch grundsätzlich positiv gestimmt. Die gute Entwicklung im ersten und zweiten Quartal 2020 sowie die erwartete Verbesserung der Ertragsqualität aufgrund von Synergien und eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahme seien hierfür ausschlaggebend. Die Analysten würden eine signifikante Umsatzwachstumsrate in Höhe von 30% erwarten, das von einer Steigerung der Rentabilität gefolgt sein sollte. Die Übernahmen von Verve Group und Platform 161 in der ersten Hälfte des Jahres 2020 hätten bereits eine solide Grundlage für anorganisches Wachstum geschaffen.Dario Maugeri und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, haben auf Basis von 92,12 Mio. Aktien ein neues Kursziel von 2,85 Euro (bisher: 2,10 Euro) ermittelt und behalten ihr "kaufen"-Rating für die Media and Games Invest-Aktie bei. (Analyse vom 27.07.2020)