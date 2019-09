Tradegate-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

Kurzprofil Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (19.09.2019/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G).Mit einer Reihe von Informationen habe Media and Games Invest (MGI) gestern den Kapitalmarkt überrascht. Die hervorstechendste sei aus Sicht des Analysten die Veröffentlichung einer Mittelfrist-Guidance für die Konzerntochter gamigo gewesen, die zeige, dass MGI in den kommenden drei bis fünf Jahren die in den vergangenen Jahren erzielten Wachstumsraten bei Umsatz und Ertrag sogar übertreffen könnte. Untermauert werde die Entwicklung bei gamigo durch einen guten Newsflow aus den kürzlich übernommenen Beteiligungen im Bereich Medien und Werbung. Der Analyst sehe seine Einschätzung, dass die bislang getätigten Beteiligungen in diesem Wachstumssegment für MGI wertschöpfende Auswirkungen hätten, unterstützt und bestätige sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel von EUR 1,80 je Aktie (Base Case-Szenario).Angesichts eines im Base Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 63,6% bekräftigt Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein "buy"-Rating für die Aktie der Media and Games Invest plc. (Analyse vom 19.09.2019)Börsenplätze Media and Games Invest-Aktie:Xetra-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:1,085 EUR -1,36% (19.09.2019, 13:04)