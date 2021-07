"Beim Recycling werden die gesammelten Elektronikschrotte zunächst in Sammelgruppen sortiert, ordnungsgemäß behandelt und verwertet, bevor die jeweiligen Metallfraktionen verhüttet werden, um daraus anschließend die Medaillen zu fertigen", beschreibe Dominik Lochmann den Prozess. Insgesamt seien für alle Medaillen 32 Kilogramm Gold, 3.500 Kilogramm Silber und 2.200 Kilogramm Bronze benötigt worden.



Erklimme ein Sportler bei einer Olympiade den begehrten ersten Platz auf dem Siegertreppchen, würden ihm die Offiziellen das ersehnte Gold überreichen. "Tatsächlich besteht die Medaille für den Erstplatzierten jedoch im Kern aus Silber und wird dick mit Gold ummantelt. Daher ist der Gesamtbedarf an Silber zur Herstellung der recycelten Auszeichnungen am größten", erkläre Dominik Lochmann.



Anders beim Zweitplatzierten: Seine Medaille bestehe in der Regel aus purem Silber, dem kein weiteres Metall beigemischt werde. "Natürlich steht hier die Kostenfrage im Fokus, da Gold den Wert von Silber derzeit fast um das 70Fache übersteigt. Ansonsten würden die etwa 500 Gramm schweren Auszeichnungen horrende Summen kosten", erläutere der Experte. Dagegen lägen die Kosten für die Bronzemedaille deutlich niedriger, da sie aus einer Kupfer-Zinn-Legierung bestehe.



Mit dieser Aktion spare Japan nicht nur die hohen Kosten für das Gold, Silber und Bronze der 5.000 Medaillen, sondern setze auch ein deutliches Zeichen für einen schonenden Umgang mit Ressourcen. Elektronik enthalte Schadstoffe und verschiedene Edelmetalle, weshalb eine nicht fachgerechte Entsorgung die Umwelt schädige und gleichzeitig zum Verlust der wertvollen Rohstoffe führe. "Erfolgreiche Olympioniken können sich also ihre Medaillen nicht nur mit Stolz, sondern ebenso mit einem guten Gewissen um den Hals hängen", meine Dominik Lochmann. (05.07.2021/ac/a/m)





Rheinstetten (www.aktiencheck.de) - Zwischen dem 23. Juli und 8. August finden in Tokio die Olympischen Sommerspiele statt - Olympioniken können dann wieder eine von 5.000 begehrten Medaillen ergattern. "Gastgeberland Japan hat sich für die Auszeichnungen eine umweltbewusste Aktion ausgedacht. Alle Medaillen wurden ausschließlich aus recycelten Edelmetallen hergestellt. Dafür sammelte die asiatische Inselnation zwischen 2017 und 2019 Elektroschrott in großen Mengen", erklärt Edelmetall-Experte Dominik Lochmann, Geschäftsführer der ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG.Über zwei Jahre habe Japan Elektronikschrott gesammelt, um die benötigten Edelmetalle im Wert von derzeit mehr als vier Millionen Euro zu erhalten. Ausgediente elektronische Altgeräte, Computerplatinen und auch alte Handys hätten als wertvolle Quellen gedient. Wie das Japanische Olympische Komitee mitteile, hätten 1.612 Gemeinden an dem Projekt teilgenommen und insgesamt etwa 78.985 Tonnen Alt-Elektronik zusammengetragen. Ein Mobilfunkanbieter habe beispielsweise mehr als 6 Millionen ausrangierte Handys gesammelt.