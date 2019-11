Tradegate-Aktienkurs McEwen Mining-Aktie:

ISIN McEwen Mining-Aktie:

US58039P1075



WKN McEwen Mining-Aktie:

A1JS7T



Ticker-Symbol McEwen Mining-Aktie Deutschland:

US8A



NYSE-Symbol McEwen Mining-Aktie:

MUX



Kurzprofil McEwen Mining Inc.:



McEwen Mining Inc. (ISIN: US58039P1075, WKN: A1JS7T, Ticker-Symbol: US8A, NYSE-Symbol: MUX) ist ein Unternehmen aus der Branche Rohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle) mit Sitz in Toronto, Kanada. Die McEwen Mining-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Toronto, New York, NYSE MKT, Mexiko, SETSqx, Bats, Glob. Market, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (20.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McEwen Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von McEwen Mining (ISIN: US58039P1075, WKN: A1JS7T, Ticker-Symbol: US8A, NYSE-Symbol: MUX) unter die Lupe.McEwen Mining habe gestern nachbörslich den Markt geschockt. Der in Mexiko, Argentinien, Kanada und den USA tätige Goldproduzent wolle sich auf dem Finanzmarkt frisches Kapital besorgen. Gestern nachbörslich habe der Konzern diese Maßnahme angekündigt. Jetzt seien die Details gekommen. Und die seien alles andere als schmeichelhaft für die Investoren.McEwen wolle 50 Millionen US-Dollar einsammeln. Die neuen Aktien sollten bei 1,325 Dollar ausgegeben werden. Dazu geselle sich ein ganzer Warrant bei 1,7225 Dollar. Die Aktie selbst sei gestern bei 1,51 Dollar aus dem Handel gegangen. Die Kapitalmaßnahme erfolge also mit einem Abschlag von rund zwölf Prozent auf den Schlusskurs von gestern. Dazu geselle sich auch noch ein Warrant - also ein Bezugsrecht für die Zeichner der Finanzierungsrunde. Das sei doch ein sehr deutlicher Abschlag bei McEwen Mining.Das habe verschiedene Gründe: Zum einen sei es nicht die erste Kapitalmaßnahme, die McEwen durchgeführt habe. Schon im Zusammenhang mit der Black-Fox-Übernahme und des Baus von Gold Bar habe der Konzern Geld bei den Aktionären eingesammelt. Sicherlich hätte sich der eine oder andere gewünscht, dass ein Produzent dies aus dem Cashflow bewerkstelligen könne. Zum anderen - und das sei sicherlich das gravierendere Problem: McEwen sei das Geld tatsächlich ausgegangen. Ende des dritten Quartals habe der Konzern noch knapp 4,3 Millionen Dollar Cash gehabt. Zuletzt hätten Gerüchte die Runde gemacht, der Konzern hätte Beteiligungen an anderen Unternehmen verkauft, um liquide zu bleiben. Es sei also höchste Zeit für eine Finanzspritze.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze McEwen Mining-Aktie: