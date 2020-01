Börsenplätze McDonald's-Aktie:



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (06.01.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, empfiehlt in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie der US-Schnellrestaurantkette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) zu halten.Europa verliere sukzessive relativ an Bedeutung. Wegen der demographischen Entwicklung bleibe das Absatzpotenzial dort eng begrenzt. Zudem belaste in vielen Ländern der intensive Wettbewerb im Einzelhandel: Discounter und eCommerce würden den Preisüberwälzungsspielraum bei Markenartikeln begrenzen und auf die Marge drücken. Besser sehe es bei Produkten der Spezialernährung inklusive Haustierprodukten sowie Innovationen aus.Nestlé habe sich mit dem angekündigten Verkauf von 60% der Anteile am Wurstwarenhersteller Herta weiter aus dem Supermarktregal zurückgezogen. Der Konzern konzentriere sich u.a. auf pflanzenbasierte Produkte unter den Marken Garden Gourmet und Sweet Earth. Besondere Aufmerksamkeit habe die Markteinführung von veganen Burgern erregt, die inzwischen auch in Restaurants von McDonald's angeboten würden. Danone biete das Knowhow bei pflanzenbasiertem Eiweiß, das mit Übernahme von White Wave (Alpro) erworben worden sei, inzwischen auch über Produkte der Kernmarke Activia an.Entscheidend für die weitere Expansion bleibe die Erschließung der Schwellenländer. Dort seien alle Unternehmen in Q3 überdurchschnittlich gewachsen: Nestlé habe von einem organischen Plus von 5,0% in den "aufstrebenden Märkten" (Schwellenländer) berichtet. In den Industrieländern habe der Zuwachs mit +2,7% weiterhin unterhalb der Spanne von +3% bis +5% gelegen, die der Konzern als Expansionspfad avisiert habe. Danone habe in Europa/Nordamerika vergleichbar gerechnet 0,3% mehr umgesetzt, im Rest der Welt 6,5%. Auch bei McDonald’s sei das Segment "International Developmental Licensed" vergleichbar mit +8,1% deutlich stärker als die USA (+4,8%) bzw. das Segment "International Operated" (+5,6%) gewachsen. Ähnlich bei Anheuser-Busch InBev: Der Konzernumsatz sei organisch um 2,7% gewachsen, in den USA habe ein Rückgang verbucht werden müssen (-0,3%). Die Sektoreinschätzung von Rahlf laute weiterhin "positiv".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "McDonald's Corp.": Keine vorhanden.