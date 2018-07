Xetra-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

134,74 EUR -0,49% (26.07.2018, 14:53)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

158,89 USD +0,60% (25.07.2018, 22:00)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (26.07.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Analyst Jürgen Graf von der LBBW:Jürgen Graf, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) von 173 auf 165 USD.McDonald's habe auch im zweiten Quartal 2018 ein solides Ergebnis erzielt. Der ausgewiesene Umsatz sei zwar um 12% auf 5,35 Mrd. USD gesunken. Dies sei jedoch wie inden Vorquartalen durch den weiter zunehmenden Franchise-Anteil zu erklären. Auf vergleichbarer Basis habe der Umsatz um 4% zugenommen. Das operative Ergebnis habe mit 2,26 Mrd. USD 1% unter dem Vorjahreswert gelegen. Der Gewinn habe mit 1,5 Mrd. USD um 7% über dem Vorjahreswert gelegen. Als Gewinn je Aktie weise das Unternehmen 1,90 USD (plus 12%) aus. Bereinigt um Restrukturierungskosten habe der Gewinn 1,99 USD je Aktie (plus 15%) betragen. Die höhere Wachstumsrate werde durch die geringere Anzahl an ausstehenden Aktien auf Grund der Aktienrückkäufe begünstigt. Die wesentlichen Treiber für die positive Geschäftsentwicklung seien weiterhin Veränderungen im Produktsortiment sowie die serviceorientierte Modernisierung der Restaurants. Erfreulich sei, dass das Wachstum in allen Segmenten parallel abgelaufen sei.Mit Blick auf die Multiples der Branche wie auch die gute Marktpositionierung halte Graf das Unternehmen derzeit für angemessen bewertet. Allerdings werde es seiner Meinung nach für das Unternehmen zunehmend schwieriger das hohe Verbesserungstempo konstant zu halten. Größtes Risiko für das Unternehmen wäre eine Verschlechterung der konjunkturellen Entwicklung in wichtigen Märkten.Jürgen Graf, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die McDonald's-Aktie bekräftigt und senkt sein auf Basis einer Peer-Group-Bewertung sowie eines DCF-Modells ermitteltes Kursziel von 173 auf 165 USD leicht ab. (Analyse vom 26.07.2018)