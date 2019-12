Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

176,64 EUR +0,22% (18.12.2019, 08:56)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

196,52 USD -0,69% (17.12.2019, 22:00)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (18.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - McDonald's: Das Risiko nimmt zu - ChartanalyseMit einer gewissen Angst dürften Anleger momentan das Kursgeschehen in der McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) verfolgen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Problematisch sei vor allen Dingen die gestrige Kursentwicklung, denn einerseits habe man mit 198,72 USD ein kurzfristig neues Hoch erreicht, andererseits aber seien die Bullen per Schlusskurs am dort liegenden Widerstand inklusive den beiden gleitenden Durchschnitten gescheitert. Dass sich dabei auch noch eine bärische Tageskerze ausgebildet habe, trage auch nicht gerade zur Entspannung auf der Käuferseite bei.Das Risiko in der McDonald's-Aktie habe zugenommen. Es bestehe die Gefahr, dass die Kursgewinne seit Anfang November lediglich eine Erholung im bärischen Umfeld darstellen würden. Treffe dies zu, könnte der Widerstandsbereich um 199 USD genutzt werden, um die nächste Verkaufswelle zu starten. Ein erstes Ziel dieser läge im Bereich von 192 USD. Anschließend wäre auch ein neues Jahrestief unterhalb von 187,55 USD möglich. Auf der anderen Seite würde ein nachhaltiger Kursausbruch über das Widerstandscluster um 199 USD für eine Entspannung sorgen. Die Aktie könnte dann einen Pullback zurück an die alte Unterstützungszone um 206 USD machen. (Analyse vom 18.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:177,54 EUR +0,52% (17.12.2019, 17:35)