Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (25.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Still und heimlich habe sich das Papier des US-Schnellrestaurantkette in den vergangenen Wochen aus der Konsolidierungsphase wieder hochgearbeitet. Nun notiere die McDonald's-Aktie auf einem neuen Dreimonatshoch. Das Rekordhoch sei zum Greifen nah.Der US-Konzern lege am 29. Januar die Quartalszahlen vor. Spannend sei vor allem, wie sich McDonald's im wichtigen Heimatmarkt USA geschlagen habe. Seit fünf Jahren sinke die Zahl der Filialen dort, der Fokus liege klar auf der Profitabilität. Experten sei klar: Aufgrund von Digitalisierung und Automatisierung gehe bei den Margen noch einiges.McDonald's sei seit vielen Jahren eine der besten konservativen Aktien weltweit. Bislang sei das Unternehmen noch mit jedem Gegenwind klargekommen. Die Chancen stünden gut, dass das so bleibe. Die McDonald's-Aktie bleibe ein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2020)Börsenplätze McDonald's-Aktie:Xetra-Aktienkurs McDonald's-Aktie:192,68 EUR +0,41% (24.01.2020, 17:35)