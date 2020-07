Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

167,62 EUR -2,46% (28.07.2020, 17:07)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

196,93 USD -2,15% (28.07.2020, 16:54)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (28.07.2020/ac/a/n)



Der US-Konzern habe heute die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Diese hätten aber nicht überzeugen können.Am heutigen Handelstag notiere die McDonald's-Aktie schwächer. Der seit dem Tiefstand in März andauernde Aufwärtstrend sei allerdings weiter intakt. Gelinge es dem Papier sich über der oberen Begrenzungslinie des symmetrischen Dreiecks bei 197,50 USD zu behaupten, wäre dies ein positives Signal.Die Quartalszahlen dürften McDonald's-Aktie kurzfristig unter Druck setzen. Sofern die 50-Tage-Linie bei 188,61 USD in diesem Zug nicht unterschritten werde, sollten sich Anleger hiervon nicht verunsichern lassen. "Der Aktionär" sei weiter bullish gestimmt und erwarte, dass Big M gestärkt aus der Krise hervorgehe. Für langfristig orientierte Anleger bleibe die McDonald's-Aktie ein Kauf, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2020)