Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

182,18 EUR +1,18% (10.11.2020, 14:34)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

213,22 USD -1,54% (09.11.2020)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (10.11.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD).Die Zahlen für das dritte Quartal 2020 (u.a. Umsatz: -2% y/y auf 5,42 Mrd. USD; operatives Ergebnis: +5% y/y auf 2,53 Mrd. USD) seien besser als von dem Analysten erwartet (5,26 Mrd. USD bzw. 2,25 Mrd. USD) ausgefallen. Als erfreulich werte der Analyst die Topline-Entwicklung in den USA (Umsatz: +3% y/y). Auf einen Umsatz- und Ergebnisausblick für 2020 verzichte McDonald’s weiterhin. McDonald’s habe aber eine neue Wachstumsstrategie vorgestellt. Diese sehe u.a. Änderungen beim Produktangebot (u.a. Ausbau des Angebots an Hühnerfleisch-Produkten, fleischlose Burger), den Umbau der digitalen Angebote und die Einführung eines neuen Kundenbindungsprogramms vor.Zudem sei nun auch ein Ausblick für 2021 und 2022 (Wachstum der systemweiten Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich; operative Marge im niedrigen bis mittleren 40%-Bereich) gegeben worden. Der Analyst habe seine Prognosen für 2020 (EPS berichtet: 6,07 (alt: 5,36) USD; DPS: 5,04 (alt: 5,01 USD) und 2021 (EPS berichtet: 8,06 (alt: 7,36) USD; DPS: 5,28 (alt: 5,06) USD) mehrheitlich angepasst. Von der neuen Wachstumsstrategie und dem Ausblick für 2021 und 2022 erwarte er keine signifikanten Impulse für die Aktie.Auf Basis des DCF-Modells (u.a. niedrigeres Beta, Anhebung der Prognosen) hat Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein Kursziel von 225,00 (alt: 200,00) USD für die McDonald’s-Aktie ermittelt und bestätigt bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% sein "halten"-Votum. (Analyse vom 10.11.2020)Börsenplätze McDonald's-Aktie:XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:182,00 EUR +0,15% (10.11.2020, 14:20)