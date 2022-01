Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (24.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Kaufen, viele Jahre halten und dem Wert beim Wachsen zusehen. Mit Buy-and-hold hätten McDonald's-Anleger alles richtig gemacht. 1.000 Euro hätten beim Börsenstart gereicht, um sich heute über ein Multi-Millionen-Depot zu freuen. Aber zum Einstieg sei es nicht zu spät. Der Erfolgshunger der Fast-Food-Kette sei noch lange nicht gestillt.Anleger der ersten Stunde hätten seit 1965 einen Kurszuwachs von 738.000 Prozent erlebt. Wer 1.000 Euro in die Fast-Food-Kette investiert habe, dem serviere Big M heute einen Depotwert von umgerechnet 7,4 Millionen Euro.Und dabei seien die Dividenden noch nicht berücksichtigt, die McDonald's seit fast einem halben Jahrhundert zuverlässig zahle. Nicht ein einziges Mal habe das Unternehmen seine Ausschüttungen gekürzt. Aktuell liege die Rendite bei 2,4 Prozent.Mit einem 2022er KGV von 25 befinde sich die Aktie wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Sie sei damit nicht billig, aber nach wie vor ein attraktives Investment.Kurs und Dividenden würden seit Jahrzehnten nur eine Richtung kennen: Nach oben. Dank krisenfestem Geschäftsmodell und ungebrochenem Innovationsgeist sei McDonald's ein Investment für die Ewigkeit.Wer noch nicht investiert ist, nutzt die aktuelle Kursdelle als Einstiegschance, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär" zur McDonald's-Aktie. (Analyse vom 24.01.2022)