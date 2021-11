Offenlegungen



Börsenplätze McDonald's-Aktie:



XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

221,00 EUR -0,32% (08.11.2021, 12:17)



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

220,20 EUR 0,00% (08.11.2021, 13:00)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

254,71 USD +0,49% (05.11.2021)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (08.11.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD).Der Fastfood-Gigant habe im abgelaufenen Quartal seine globalen Umsätze auf vergleichbarer Basis um +12,7% steigern können, was einem Anstieg von +10,2% zum Vergleichszeitraum 2019 entspreche. Der konsolidierte Umsatz sei um +14% (+13% bei konstanten Wechselkursen) auf USD 6,2 Mrd. gestiegen, wodurch die Konsenserwartungen in Höhe von USD 6,02 Mrd. übertroffen worden seien. Allen voran das Segment International Developmental Licensed Markets habe mit einem Plus von 17% deutliche Zuwächse gezeigt. Das hohe Wachstum sei zwar unter anderem dem Basiseffekt geschuldet - der Rückgang in diesem Segment sei mit -10% im Vorjahr besonders schwer ins Gewicht gefallen - aber selbst im Zwei-Jahresvergleich stehe ein Anstieg von +4,9% zu Buche.In den USA (+9,6%) hätten die Umsätze von größeren Bestellmengen sowie der Erhöhung der Preise profitiert. Vor allem aber die aggressiven Marketingaktionen für das Crispy Chicken Sandwich und das Treueprogramm "MyMcDonald's Rewards" hätten sich bezahlt gemacht. Auch in Europa (+13,9%) hätten starke Wachstumsraten verzeichnet werden können.Das Unternehmen habe für Q3 einen Nettogewinn von USD 2,15 Mrd. bzw. USD 2,86 je Aktie gemeldet, gegenüber USD 1,76 Mrd. bzw. USD 2,35 je Aktie im Vorjahr. Ohne Berücksichtigung von Einmaleffekten habe McDonald's USD 2,76 pro Aktie verdient und damit die Erwartungen der Analysten von USD 2,46 pro Aktie übertroffen.McDonald's habe zudem eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um +7% auf USD 1,38 angekündigt und bekannt gegeben, das Aktienrückkaufprogramm wieder fortzuführen. Die Dividendenrendite werde damit für das kommende Jahr bei 2,3% erwartet und liege somit deutlich über jener des gesamten Sektors für Nichtbasiskonsumgüter im Allgemeinen und für Restaurants im Speziellen.Die globale Pandemie sei weiterhin maßgeblicher treibender Faktor und entscheidend für den mittelfristigen Ausblick der Aktie. Dass die Mehrheit der Restaurants und Filialen mittlerweile nicht mehr von Schließungen betroffen sei, spiegle sich nicht nur im Zahlenwerk, sondern auch im Kurs wider. Die aktuelle Entwicklung bei den Fallzahlen sei jedoch beunruhigend. Während diese beispielsweise in den USA weiterhin auf vergleichsweise niedrigen Niveaus tendieren würden, befinde sich Zentraleuropa bereits mitten in der vierten Welle. Auch wenn flächendeckende Lockdowns weiterhin nicht zu erwarten seien, könnten eventuelle lokale Verschärfungen im Gastrobereich nicht ausgeschlossen werden.Die Restaurantbranche habe zu jenen Industrien gezählt, welche von den coronabedingten Restriktionen am meisten betroffen gewesen seien. Das Big Picture von McDonald's stehe und falle mit der erfolgreichen Pandemiebekämpfung, wobei der Impffortschritt sich bereits jetzt in den Zahlen des Konzerns niederschlage. Derzeit sehe man in vielen Ländern zwar regionale Verschärfungen, der Analyst stufe die Gefahr flächendeckender Lockdowns und/ oder verordneter Schließungen der Gastroszene aber als gering ein - bzw. sehe das Basisszenario für McDonald's nicht als gefährdet an.Der Fast Food-Gigant punkte im Sektorvergleich mit beeindruckenden Margen und ausreichend Liquidität. Der Analyst sei von McDonald's als global agierender Big Player mit soliden Fundamentaldaten und starker Markendominanz nach wie vor überzeugt, und honoriere den Bewertungsabbau des KGVs.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft die McDonald's-Aktie daher auf "Kauf" und hebt das Kursziel auf 290,00 USD an. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples für das Jahr 2022 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 08.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: