Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (26.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Schnellrestaurantkette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Defensiv sei in - das zeige sich unter anderem am Kurs von McDonald’s. Der Titel stehe unmittelbar vor einem Mega-Ausbruch auf ein neues Rekordhoch.McDonald's treffe den Geschmack von Kunden, Anlegern und Analysten. Der Umsatz sei in Q3 zwar um 7% auf 5,37 Mrd. USD gesunken. Die Analysten hätten jedoch nur mit 5,32 Mrd. USD gerechnet. Der Nettogewinn sei auf 1,64 Mrd. USD von 1,88 Mrd. USD vor Jahresfrist gefallen. Der Gewinn je Aktie habe 2,10 USD betragen, während die Experten nur 1,99 USD erwartet hätten.Der Grund für den Rückgang: McDonald’s baue aktuell knapp 1.000 Filialen pro Quartal um. CEO Steve Easterbrook nenne dies das "größte Umbauprojekt in der Geschichte des Konzerns". Bis 2019 möchte McDonald’s 12.000 Filialen modernisiert haben.Das Mammut-Projekt lohne sich, die Restaurants von McDonald’s seien nicht mehr zu vergleichen mit denen von früher. Bequeme Stühle und Tische, warmes Licht, WLAN, bequeme Bestellung an Terminals - McDonald’s habe das Schmuddelimage abgestreift.Der Grund für den Optimismus sei die im Peer-Group-Vergleich günstige Bewertung. McDonald’s komme auf ein 2019er KGV von 21, Yum Brands auf 23, Domino’s Pizza auf 28, Starbucks auf 22 und Wendy’s auf 25. Auch in Sachen Profitabilität könne niemand mit Big M mithalten: Die Nettomarge für 2019 liege bei 29%.Seit dem "Aktionär"-Tipp vor knapp zweieinhalb Jahren liege McDonald’s 40% vorne. Nach den Zahlen sei der Titel aus dem monatelangen Seitwärtstrend ausgebrochen und nehme Kurs auf das Rekordhoch vom Februar bei 178,70 USD. Werde diese Marke nachhaltig geknackt, sei der Weg nach oben frei.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät bei der McDonald's-Aktie dabei zu bleiben. (Analyse vom 26.10.2018)