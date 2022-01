Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (27.01.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.McDonald's habe heute die Ergebnisse für Q4 2021 sowie den Gesamtjahresbericht 2021 vorgelegt. Das Zahlenwerk habe dabei weitgehend die Konsenserwartungen verfehlt, nachdem Erhöhungen der Menüpreise in den USA die gestiegene Kostenkomponente nicht hätten ausgleichen können.Der Fastfood-Gigant weise für das abgelaufene Quartal einen Umsatz in der Höhe von USD 6 Mrd. aus und liege damit knapp unter den Analystenerwartungen. Das Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2020 belaufe sich auf 13% bzw. 14% unter Berücksichtigung von Währungseffekten. Auf vergleichbarer Basis zu 2019 stehe ein Anstieg von 10,8% zu Buche. Der konsolidierte operative Gewinn sei um 12% (13% bei konstanten Wechselkursen) gestiegen. Unter Ausschluss von strategischen Kosten in Höhe von USD 54 Mio., die in erster Linie mit dem Verkauf von McD Tech Labs im Jahr 2021 zusammenhängen würden, und strategischen Gewinnen in Höhe von USD 142 Mio., die auf den Verkauf von McDonald's Japan Aktien im Jahr 2020 zurückzuführen seien, sei der operative Gewinn um 23% (24% bei konstanten Wechselkursen) gestiegen. Beim Gewinn pro Aktie habe McDonald's ebenfalls die Erwartungen verfehlt. Mit einem Zuwachs von 18% beim verwässerten Gewinn pro Aktie hätten anstelle der vom Konsens erwarteten USD 2,35 nur USD 2,18 ausgewiesen werden können.Im Gesamtjahr 2021 habe das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 18% inkl. Währungseffekten auf USD 23,2 Mrd. verbucht. Der Nettogewinn sei um 56% auf USD 7,5 Mrd. geklettert. Der Anstieg beim verwässerten Gewinn pro Aktie sei äquivalent verlaufen und werde mit USD 10,04 ausgewiesen.In einer ersten Reaktion im vorbörslichen Handel habe die Aktie um knapp 2% nachgegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.