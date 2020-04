Börsenplätze McDonald's-Aktie:



XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

163,88 EUR +0,16% (08.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

162,52 EUR +0,81% (08.04.2020, 21:22)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

176,78 USD +0,68% (08.04.2020, 21:13)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (08.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Corona vermassele McDonald's das Geschäft. Nachdem die weltweiten Umsätze zuletzt massiv zurückgegangen seien, habe der Burgerbrater nun seine Jahresprognose kassiert. Außerdem werde McDonald's seine geplanten Investitionen für das laufende Jahr um eine Milliarde auf 1,4 Milliarden Dollar zurückfahren.McDonald's habe im März einen Rückgang bei den weltweiten Umsätzen auf vergleichbarer Fläche von 22 Prozent verbucht. In den USA seien die Verkäufe auf vergleichbarer Fläche um 13 Prozent zurückgegangen. Der Rückgang im Heimatmarkt falle deswegen nicht so stark aus, weil viele Amerikaner generell lieber am Drive-in-Schalter bestellen würden und ihr Essen mitnähmen, als sich in eine Filiale zu setzen.In den USA, aber auch in Deutschland, würden derzeit nahezu alle Filialen nur mit Drive-in und Delivery arbeiten. Der Essensbereich in den Filialen sei geschlossen, um zu vermeiden, dass sich die Menschen zu nah kämen und sich mit Corona anstecken würden.Die Ausbreitung des neuen Coronavirus habe dem Geschäft erheblich geschadet, habe Vorstandschef Chris Kempczinski gesagt. McDonald's rechne weiter mit starken Belastungen und habe nach eigenen Angaben bereits 6,5 Milliarden Dollar an neuen Krediten aufgenommen.Mit einem 2021er KGV von 19 ist die McDonald's-Aktie historisch günstig bewertet und ein antizyklischer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link