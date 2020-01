Börsenplätze McDonald's-Aktie:



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (16.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kein Konzern könne es sich mittlerweile leisten, auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu verzichten. Das sehe auch das McDonald’s-Management so. Der Burger-Gigant werde 2020 die Verwendung von Plastik weiter reduzieren. Außerdem wolle McDonald’s offenbar viel stärker von der Vegan-Welle profitieren. Das freue die Börse.McDonald’s optimiere seine Dessertverpackungen. 2020 würden McFlurry, McSundae und Shakes fast ohne Plastik auskommen. "In der Summe werden durch den Umstieg rund 1.000 Tonnen Plastik pro Jahr eingespart", so das Unternehmen.Mit Maßnahmen wie diesen werte Big M sein Image merklich auf. Das gelte auch für die für die Vegan-Offensive: McDonald's biete künftig Beyond-Meat-Burger in 52 kanadischen Filialen an und damit in fast doppelt so vielen wie bislang.Doch damit sollte das Ende der Fahnenstange nicht erreicht sein. An der Börse habe unlängst die Spekulation um eine großangelegte Partnerschaft von Beyond Meat in Kanada und den USA die Runde gemacht. Mit diesem Schritt würde McDonald’s eine wichtige Rolle im Megawachstumsmarkt Vegan-Fleisch (geschätztes Volumen bis 2029: 140 Milliarden Dollar) spielen.Was der Börse ebenfalls gut schmecke, sei die verbesserte Profitabilität. McDonald’s werde 2020 voraussichtlich mit einer EBITDA-Marge von 52 Prozent einen neuen Spitzenwert erreichen. Jahrelang sei Big M hier nicht über 40 Prozent gekommen. Doch KI, Digitalisierung und Automatisierung würden eine höhere Gewinnspanne möglich machen. Mit einem KGV von 25 sei die Aktie kein Schnäppchen mehr, doch das Geschäft sei hochsolide und daher seien die Cashflows sogar in Krisenzeiten stabil.Die McDonald's-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link