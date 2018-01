NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

USD 177,19 +0,58% (23.01.2018, 18:03)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde.



(23.01.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Analyst Mark Kalinowski von Instinet:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse spricht Mark Kalinowski, Analyst bei Instinet, für die Aktien von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Die von McDonald's Corp. eingeführten Menüs für 1, 2 und 3 USD dürften bei der Umsatzperformance in 2018 unterstützend wirken, so die Einschätzung der Instinet-Analysten.Die Schätzung zum flächenbereinigten Umsatzwachstum in Q4 sei aber um 50 Basispunkte auf 4% gesenkt. Während das US-Geschäft von McDonald's in Q4 gegenüber anderen Konkurrenten wahrscheinlich eine Outperformance erzielt habe, dürften die kurzfristigen Markterwartungen etwas zu hoch gegriffen sein.Die Aktienanalysten von Instinet stufen in ihrer McDonald's-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und heben das Kursziel von 190,00 auf 198,00 USD an.XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:144,00 EUR +0,70% (23.01.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:144,50 EUR +0,52% (23.01.2018, 17:49)