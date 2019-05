Möglicherweise könnte der neue Premierminister einseitig Artikel 50 zurückziehen und Brexit effektiv absagen, aber wir sehen keine deutlichen Anzeichen für dieses Szenario von einem der führenden Kandidaten für den Job.



In der Zwischenzeit werden die Märkte wahrscheinlich noch einige Zeit recht "skittisch" sein, da die Anleger auf alle Nachrichten über die Identität eines neuen Führers, die Möglichkeit einer neuen Parlamentswahl und jeden letzten Versuch, einen Deal zu erzielen, warten.



Wir gehen davon aus, dass die Gilt-Renditen deutlich sinken und das Pfund weiter sinken wird, da die britischen und europäischen Märkte in eine Phase erhöhter Unsicherheit geraten.



Die britische Wirtschaft wird wahrscheinlich unter der gestiegenen Unsicherheit leiden, da sowohl das Vereinigte Königreich als auch die EU ihre Vorbereitungen auf eine No-Deal-Situation verstärken. Das wird wahrscheinlich zu einer Reaktion des Geldpolitikausschusses der Bank of England führen. Wir würden erwarten, dass er sich auf der Seite der "Accommodation" begibt. Sie könnte sogar erwägen, ihr Programm zur quantitativen Lockerung neu zu starten.



Vor diesem Hintergrund bekräftigen wir unsere Auffassung, dass es für Anleger sinnvoll ist, ihre festverzinslichen Portfolios aktiv zu verwalten.



Einige Investoren werden wahrscheinlich auf den Nachrichtenfluss aus Westminster und Brüssel reagieren müssen.



Es mag schwierig sein, bei dem "Lärm" den Durchblick zu bewahren, aber für diejenigen Investoren, die es können, denken wir, dass es aktuelle gute Möglichkeit gibt, ihre Portfolios aus Renditesicht aufzuwerten", so David Zahn, Head of European Fixed Income, London. (Ausgabe vom 24.05.2019) (27.05.2019/ac/a/m)







