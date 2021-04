NASDAQ-Aktienkurs Mattel-Aktie:

22,63 USD +8,38% (23.04.2018, 15:50)



ISIN Mattel-Aktie:

US5770811025



WKN Mattel-Aktie:

851704



Ticker-Symbol Mattel-Aktie:

MTT



NASDAQ Ticker-Symbol Mattel-Aktie:

MAT



Kurzprofil Mattel Inc.:



Das Mattel Inc. (ISIN: US5770811025, WKN: 851704, Ticker-SymboL. MTT, NASDAQ Ticker-Symbol: MAT) ist einer der weltweit führenden Spielzeughersteller. Zu den bekanntesten Produkten des US-Unternehmens gehören Barbie-Puppen, Fisher-Price-Spielzeuge, Matchbox-Autos und Spiele wie Scrabble oder Uno. Mattel ist auch Lizenznehmer von einer Reihe von Marken aus dem Entertainment-Bereich wie beispielsweise Sponge Bob, Winnie Pooh, CARS, Toy Story oder Harry Potter. (23.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mattel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Spielzeugherstellers Mattel Inc. (ISIN: US5770811025, WKN: 851704, Ticker-SymboL. MTT, NASDAQ Ticker-Symbol: MAT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mattel habe die Q1-Zahlen gebracht. Jefferies habe bezüglich der Resultate von einem "blowout report" gesprochen. Dank der Barbie-Puppe, die allein ein Umsatzwachstum von 86% verbucht habe, sei das ganze Quartal sehr erfolgreich gewesen. Man werde bei der Pressekonferenz die Guidance für das Gesamtjahr anheben. Mattel habe die Analystenerwartungen deutlich übertroffen, aber es müsse dazu fairerweise gesagt werden, dass das Q1 2020 sehr schlecht gewesen sei und das laufende Quartal entsprechend positiv habe ausfallen müssen. Bei der Mattel-Aktie beunruhige etwas der deutliche Abstand zur 200-Tage-Linie. Es sei keine Fahnenstange, die sich hier ausgebildet habe. Vorbörslich habe der Wert 7% im Plus notiert und gehe somit in Richtung neues 52-Wochenhoch. Der Aufwärtstrend ist bei der Mattel-Aktie also intakt, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Mattel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mattel-Aktie:18,70 EUR +7,56% (23.04.2018, 15:50)