Tradegate-Aktienkurs Match Group-Aktie:

63,45 EUR +0,57% (08.11.2019, 13:23)



Nasdaq-Aktienkurs Match Group-Aktie:

70,51 USD +1,16% (08.11.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Match Group-Aktie:

US57665R1068



WKN Match Group-Aktie:

A1424N



Ticker-Symbol Match Group-Aktie:

4MG



Nasdaq Ticker-Symbol Match Group-Aktie:

MTCH



Kurzprofil Match Group Inc.:



Match Group (ISIN: US57665R1068, WKN: A1424N, Ticker-Symbol: 4MG, Nasdaq-Symbol: MTCH) ist ein amerikanisches Internetunternehmen, das mehrere Online-Dating-Websites besitzt und betreibt, darunter OkCupid, PlentyOfFish, Tinder, Friendscout24 und Match.com. Match Group hat den Hauptsitz in Dallas, Texas. (08.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Match Group-Aktienanalyse von Analyst Brent Thill von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Brent Thill von Jefferies & Co die Aktien von Match Group Inc. (ISIN: US57665R1068, WKN: A1424N, Ticker-Symbol: 4MG, Nasdaq-Symbol: MTCH) weiterhin zu kaufen.Nach der Bekanntgabe des Quartalsberichts äußern die Analysten von Jefferies & Co die Auffassung, dass der Aktienkurs in der nächsten Zeit mehr oder weniger stagnieren könnte.Match Group Inc. habe mit Herausforderungen zu kämpfen. Allerdings zeigt sich Analyst Brent Thill davon überzeugt, dass sich an den Fundamentaldaten nichts geändert habe. Die ersten Signale für 2020 würden auf eine anhaltende Stärke im Kerngeschäft hindeuten.In ihrer Match Group-Aktienanalyse stufen die Analysten der UBS den Titel unverändert mit "buy" ein, reduzieren aber das Kursziel von 105,00 auf 80,00 USD.Börsenplätze Match Group-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Match Group-Aktie:63,25 EUR -0,17% (08.11.2019, 11:17)