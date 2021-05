Nasdaq-Aktienkurs Match Group-Aktie:

Match Group (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH) ist ein amerikanisches Internetunternehmen, das mehrere Online-Dating-Websites besitzt und betreibt, darunter OkCupid, PlentyOfFish, Tinder, Friendscout24 und Match.com. Match Group hat den Hauptsitz in Dallas, Texas. (05.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Match Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Match Group Inc. (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vorbörslich gehe die Match Group-Aktie etwas nach oben. Der Chart sehe wieder freundlich aus. Die Match Group habe ihre Zahlen gemeldet. Das EPS habe 57 Cent betragen, während 40 Cent erwartet worden seien. Der Umsatz sowie der Ausblick hätten die Prognosen ebenfalls übertroffen. Man sei zuversichtlich, dass das "Back to normal" zur Normalisierung des Geschäfts und zu steigenden Umsätzen führen werde. Die Experten von "Der Aktionär" mögen die Match Group-Aktie, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Match Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Match Group-Aktie:124,16 EUR +7,18% (05.05.2021, 15:41)