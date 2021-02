Tradegate-Aktienkurs Match Group-Aktie:

127,50 EUR +1,19% (05.02.2020, 13:30)



Nasdaq-Aktienkurs Match Group-Aktie:

150,63 USD +9,06% (04.02.2020, 22:00)



ISIN Match Group-Aktie:

US57667L1070



WKN Match Group-Aktie:

A2P75D



Ticker-Symbol Match Group-Aktie:

4MGN



Nasdaq Ticker-Symbol Match Group-Aktie:

MTCH



Kurzprofil Match Group Inc.:



Match Group (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH) ist ein amerikanisches Internetunternehmen, das mehrere Online-Dating-Websites besitzt und betreibt, darunter OkCupid, PlentyOfFish, Tinder, Friendscout24 und Match.com. Match Group hat den Hauptsitz in Dallas, Texas. (05.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Match Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Match Group Inc. (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Match Group-Aktie sei gestern einer der größten Gewinner im NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) gewesen. Sie hätten zwar nicht so gute Zahlen gemeldet. Der Umsatz habe im letzten Quartal 650 Mio. USD und der Gewinn 48 Cent betragen. Beide Werte hätten lediglich im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Match Group sei aber einer der größten Anbieter von Dating-Portalen - Tinder sei nur eins davon. Es handle sich jetzt darum, wie es sich zukünftig entwickeln werde.Die Match Group-Aktie sei unter Druck geraten und unter die Marke von 140 USD gelaufen. Sie habe aber recht schnell wieder gedreht, weil Analysten eine tolle Chance gesehen hätten, nach dem Rücksetzer in den Wert einzusteigen, weil Tinder im Hinblick auf die wegen der Pandemie erschwerten Möglichkeiten, sich persönlich zu treffen, die Dynamik insgesamt anhalten werde. Das sei der Wachstumstreiber im Konzern. Hinzu komme, dass auch Bumble, eine weitere Dating-Plattform, an die Börse komme. Das werde die Aufmerksamkeit auf den Sektor wieder richten. Deswegen ist es durchaus nachvollziehbar, dass die Analysten da optimistisch sind, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Match Group-Aktie. (Analyse vom 05.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Match Group-Aktie: