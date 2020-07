Tradegate-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

4,24 EUR 0,00% (28.07.2020, 15:41)



Xetra-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

4,14 EUR (27.07.2020)



ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (28.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Vorläufigen Zahlen zufolge habe Masterflex im zweiten Quartal wie erwartet die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie deutlich zu spüren bekommen und einen Umsatzrückgang um 19 Prozent auf rund 17 Mio. Euro verzeichnet. Das operative EBIT habe sich infolgedessen um fast zwei Drittel reduziert, sei aber mit rund 0,5 Mio. Euro klar im positiven Bereich geblieben. Kumuliert über die ersten sechs Monate ergebe sich somit ein Umsatzrückgang um 10,9 Prozent auf 37,4 Mio. Euro und ein operatives EBIT von 2,5 Mio. Euro (Vorjahr:3,6 Mio. Euro).Als stabilisierend bezeichne das Unternehmen dabei die Zielbranchen Medizin- und Labortechnik sowie die Lebensmittelindustrie, deren Anteil schon 2019 über 20 Prozent gelegen habe und die auch im bisherigen Verlauf 2020 gewachsen seien, während die Kundensegmente Automobil, Maschinenbau und trotz des großen Auftragsbestandes auch die Luftfahrt besonders schwere Rückgänge zu verzeichnen hätten. Regional berichte Masterflex von einem im zweiten Quartal wieder deutlich erholten chinesischen Markt sowie von einem überraschend stabilen US-Geschäft, das sich angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens in den USA im dritten Quartal abschwächen könnte.Die Zahlen lägen im Rahmen der Erwartungen, weswegen der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt habe. Demnach rechne das Unternehmen mit einem Umsatzminus um 10 bis 15 Prozent sowie mit einem EBIT-Rückgang auf 1,0 bis 2,5 Mio. Euro. Damit sehe die Ergebnisprognose für die zweite Jahreshälfte gegenüber den ersten sechs Monaten sogar eine Ergebnisverschlechterung vor, was der Analyst als ausreichend vorsichtig erachte. Auch die nach Unternehmensangaben im ersten Halbjahr weiter erhöhte Liquidität und die reduzierte Netto-Finanzverschuldung sehe er als Ausdruck einer ausgeprägten Solidität.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Masterflex-Aktie: