Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (12.05.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Aktienanalyst Niklas Bentlage von der Montega AG:Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Masterflex habe heute Finanzkennzahlen für das erste Quartal veröffentlicht, die gegenüber dem Vorjahresquartal zwar einen leichten Rückgang beim Umsatzerlös, aber dennoch einen Anstieg beim EBIT offenbaren würden. Ergebnisseitig würden die berichteten Kennzahlen damit deutlich oberhalb der Schätzungen des Analysten liegen, die er infolgedessen angehoben habe.Der Erlös sei mit 19,5 Mio. Euro rund 1,0 Mio. geringer ausgefallen als im Vorjahr, habe die Umsatzerwartung des Analysten (19,1 Mio. Euro) dennoch leicht übertreffen können. Der Rückgang beim Umsatz sei dabei im Wesentlichen auf die kaum durch die Corona-Pandemie beeinflusste Vergleichsbasis und geringe Erlöse im Bereich der Luftfahrt zurückzuführen. Ab dem zweiten Quartal erwarte der Analyst u.a. aufgrund desgeringeren Basiswertsundeiner anziehenden Gesamtwirtschaft jedoch einen signifikanten Erlösanstieg, sodass das Q1 das letzte Quartal mit rückläufigen Umsatzerlösen gewesen sein sollte. Angesichts dessen halte der Analyst an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr (76,1 Mio. Euro; +5,9% yoy) fest.Mit 2,2 Mio. Euro habe das EBIT trotz des Erlösrückgangs und der weltweit angespannten Rohstoffmärkte in Q1 um 12,0% über dem Wert aus dem Vorjahr (EBIT 2,0 Mio. Euro) gelegen, womit die zugegebenermaßen defensiven Analystenerwartungen (1,3 Mio. Euro) deutlich übertroffen worden seien. Gründe hierfür seien u.a. Produktivitätssteigerungen, die laut Unternehmen mit rund 0,9 Mio. Euro in Q1 zu Buche schlagen würden, sowie ein wesentlich geringerer Einfluss der Lieferengpässe bei Rohmaterialien auf die Materialkosten des Unternehmens (Materialaufwandsquote: 32,6%vs. MONe 33,9%). Auch wenn Q1 tendenziell das ergebnisstärkste Quartal sei (vergleichsweise viele Fakturtage), werde angesichts der in Q1 erzielten EBIT-Marge von 11,3% nach Erachten des Analysten bereits deutlich, welchen Effekt die durchgeführten Optimierungs-und Umstrukturierungsmaßnahmen hätten. Das Erreichen des Margenziels für 2022 (EBIT-Marge über 10%) scheine damit zunehmend wahrscheinlich, weshalb der Analyst seine Ergebnisschätzungen überarbeitet hätten.Nach Anpassung seiner Schätzungen stuft Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, die Aktie weiterhin mit "kaufen" ein und erhöht das Kursziel auf 9,50 Euro (zuvor: 9,00 Euro). (Analyse vom 12.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link