Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Masterflex-Aktie und erhöht das Kursziel infolge der angepassten Schätzungen sowie einer Fortschreibung des DCF-Modells von 9,50 Euro auf 10,50 Euro. (Analyse vom 11.11.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (11.11.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Masterflex habe heute auf Basis starker Q3-Zahlen die Guidance für das laufende Jahr angehoben. Die erfolgreiche Umsetzung des Effizienzprogramms sowie sich abzeichnende Nachholeffekte im Medizintechnikbereich würden indes darauf hindeuten, dass die erfreuliche Entwicklung auch über das aktuelle Geschäftsjahr hinaus Bestand haben dürfte.Der Konzernerlös sei in Q3 um 12,5% yoy auf 20,7 Mio. Euro gestiegen, was weitgehend der vorherigen Analystenerwartung entspreche (MONe: 21,0 Mio. Euro). Somit habe der Umsatz auf Quartalsebene auch erstmals wieder über dem Vor-Corona-Niveau gelegen (Q3/19: 20,6 Mio. Euro). Getragen worden sei die erfreuliche Entwicklung insbesondere von klassischen Industriebereichen wie dem Automotive-Sektor und dem Maschinenbau, in denen sich die hohe Nachfragedynamik der Vorquartale fortgesetzt habe. Der Medizintechnikbereich hingegen sei nach wie vor von einem sukzessiven Abflachen der COVID-19-bedingten Sonderkonjunktur geprägt gewesen, sodass im Jahresvergleich entsprechende Wachstumsimpulse gefehlt hätten. Auch die Aktivitäten der Tochtergesellschaft "Matzen & Timm" im Bereich der Luftfahrtindustrie hätten sich erneut verhalten entwickelt. Hier habe die inzwischen deutlich erholte kundenseitige Nachfrage aufgrund limitierter Personalkapazitäten im Berichtszeitraum nicht vollständig bedient werden können.Das EBIT habe seine überaus positive Entwicklung fortgesetzt und sich gegenüber dem Vorjahr signifikant auf 2,0 Mio. Euro erhöht (Vj.: 0,5 Mio. Euro), was einer Marge von 9,8% entspreche. Auf 9M-Sicht ergebe sich daraus eine EBIT-Marge von 9,7%. Die eingeleiteten Effizienzmaßnahmen, wie etwa die Schließung der Fertigung in Frankreich und Tschechien, würden damit die erhoffte Wirkung zeigen. Vor diesem Hintergrund habe der Vorstand auch nochmals das Ziel einer zweistelligen EBIT-Marge ab dem kommenden Jahr bekräftigt.In Anbetracht des erzielten 9M-Niveaus (Umsatz: +6,8% yoy auf 59,6 Mio. Euro; operatives EBIT: +64,7% yoy auf 5,8 Mio. Euro) avisiere das Management nunmehr einen Konzernerlös zwischen 76 und 78 Mio. Euro, was ein Wachstum von 5 bis 8% impliziere (zuvor: 2 bis 5%). Angesichts des robusten Sentiments auf der Nachfrageseite halte Gruschka diese Zielsetzung für absolut realistisch. Als starken Beleg für eine dahingehende Visibilität werte der Analyst dabei die ebenfalls sehr erfreuliche Entwicklung des Auftragsbestands, der per 30.09. auf 15,4 Mio. Euro nochmals signifikant gestiegen sei (31.12.2020: 9,4 Mio. Euro). Gruschka habe seine bereits über der ursprünglichen Guidance liegende Erlösprognose auf Basis der neuen Erkenntnisse nochmals leicht angehoben.Folglich würden auch Investitionen für Neuprojekte und Serienstarts bereits entwickelter Produkte in diesem Bereich von der Kundenseite in einigen Fällen noch zurückgehalten. Gruschka gehe davon aus, dass sich diese Beschränkungen im Laufe des H1 2022 sukzessive lösen und folglich zu spürbaren Nachholeffekten spätestens in H2 2022 führen würden. Auch Masterflex habe sich mit einem Ausbau des Produktportfolios an medizintechnischen Schlauchlösungen sowie einer Erweiterung der Produktionskapazitäten in den ersten neun Monaten dieses Jahres bereits auf dieses erwartete Szenario vorbereitet.Im Rahmen eines Analystenwechsels habe Gruschka seine Annahmen aktualisiert und erwarte aufgrund der beschriebenen Ausgangsbasis ein nochmals beschleunigtes Umsatzwachstum im nächsten Jahr. Durch die erfolgreiche Umsetzung des Effizienzprogramms dürften sich die steigenden Umsätze nach Erachten des Analysten überproportional im Ergebnis widerspiegeln, sodass das Erreichen einer zweistelligen EBIT-Marge nächstes Jahr realistisch scheine.Die erfreulichen Q3-Zahlen und die Anhebung der Guidance würden die positive Sicht des Analysten auf den Investment Case untermauern, der von einem anhaltend guten Newsflow in den kommenden Quartalen weiter profitieren dürfte.