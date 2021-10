Börsenplätze MasterCard-Aktie:



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist eine US-amerikanische Kreditkartenorganisation. Als Bindeglied zwischen Geldinstituten, Betrieben, Händlern, Karteninhabern und der öffentlichen Hand fungierend bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Zahlungsdiensten in den Bereichen Kredit, Kontobelastung, Prepaid sowie artverwandte Leistungen an. Dabei agiert das Unternehmen als Franchisegeber, Vermittler und Berater gleichzeitig. Vor allem die Kreditkartentypen MasterCard, Maestro (auf PIN basierend) und Cirrus (Bargeldbezug) zählen zu den weltweit anerkannten und vielgenutzten Kreditkarten. Darüber hinaus sind Transaktions- sowie Support-Services über das Netzwerk im Angebot inbegriffen.



Zu den weiteren Unternehmensaktivitäten zählen auch die Verwaltung und Förderung der Marken durch Werbung, interaktive Programme und Sponsoring-Initiativen sowie die Entwicklung von neuen Technologien. Neben den genannten Bereichen verfügt MasterCard über Know-how in Produktentwicklung, Zahlungstechnologien, Beratung sowie Information. (28.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenanbieters MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) unter die Lupe.Der US-Finanzkonzern warte mit glänzenden Q3-Zahlen auf. MasterCard schlage sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten. Grund dafür seien die deutlich gestiegene Konsumfreude sowie die Erholung des weltweiten Reiseverkehrs. Die MasterCard-Aktie stehe am Donnerstag auf der Gewinnerseite.Konkret habe der Kreditkartenanbieter seine Umsätze um 29 Prozent auf fünf Milliarden Dollar steigern können. Damit seien die von Analysten erwarteten 4,95 Milliarden Dollar übertroffen worden.Der Gewinn sei sogar um satte 59 Prozent auf rund 2,4 Milliarden Dollar oder 2,37 Dollar je Aktie gestiegen. Die Konsens-Schätzungen der Analysten hätten bei dieser Kennziffer lediglich 2,18 Dollar vorgesehen.Vor allem der Anstieg der Ausgaben im Ausland sei ein Erfolgsfaktor gewesen. Das grenzüberschreitende Volumen sei in Q3 um 52 Prozent gestiegen und habe damit ebenfalls die Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten übertroffen, die einen Anstieg von 50 Prozent erwartet hätten. Solche Ausgaben seien ein Segen für MasterCard und seinen Konkurrenten Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B), da die Unternehmen an solchen Transaktionen besonders gut verdienen würden.DER AKTIONÄR sei zwar für beide Titel optimistisch gestimmt, favorisiere aber weiter den US-Marktführer Visa. Seit der Empfehlung im März 2020 notiere das Papier des US-Kreditkarten-Anbieters inzwischen rund 38 Prozent im Plus. Kurzum: Gewinne einfach weiter laufen lassen. Das Kursziel für die Visa-Aktie lautet 260,00 Euro, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 28.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link