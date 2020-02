Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard-Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmen akzeptiert. Zum Produktportfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.

CEO: Ajaypal Singh Bagnga

Chairman: Richard N. Haythornhwaite (25.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreditkartenanbieters MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus habe am Montag auch an den US-Börsen für herbe Verluste gesorgt. Den Kreditkartenkonzern MasterCard scheine es besonders hart zu treffen: In der Nacht auf Dienstag habe das Unternehmen die Umsatzprognose für das laufende Quartal gesenkt.Im ersten Quartal dürfte das Wachstum um rund zwei bis drei Prozentpunkte geringer ausfallen als Ende Januar prognostiziert, habe der Finanzkonzern am Montag nach US-Börsenschluss mitgeteilt. Trotz der Belastungen durch das Virus stelle MasterCard immer noch eine relativ starke Zunahme der Erlöse um neun bis zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert in Aussicht.Konkret wirke sich die Unsicherheit wegen der neuartigen Lungenkrankheit auf das Umsatzwachstum im Bereich grenzüberschreitende Reisebuchungen und in geringerem Ausmaß auch auf den grenzüberschreitenden Online-Handel aus, heiße es in der Mitteilung.Angesichts der Ungewissheit über Dauer und Schwere des Corona-Ausbruchs werde man die weitere Entwicklung genau beobachten, habe MasterCard angekündigt. Zu möglichen Auswirkungen der Entwicklung im Gesamtjahr 2020 werde sich das Unternehmen voraussichtlich bei der Vorlage der Q1-Zahlen am 30. April äußern.Nachdem die MasterCard-Aktie am Montag bereits 4,4 Prozent schwächer aus dem US-Handel gegangen sei, sei es auch nachbörslich um bis zu drei Prozent bergab gegangen. Hierzulande würden sich die Verluste am Dienstag mit gebremstem Tempo fortsetzen.Trotz der Corona-Turbulenzen seien die langfristigen Aufwärtstrends bei MasterCard und Visa nach wie vor intakt. Investierte Anleger bewahren die Ruhe und bleiben dabei, so Nikolas Kessler. Bei einer Stabilisierung der Lage könnten auch Neueinsteiger den Rücksetzer zum Kauf nutzen.Auch dem deutschen Payment-Spezialisten Wirecard brocke die Corona-Angst empfindliche Verluste ein. Nachdem die Aktie am Montag rund vier Prozent verloren habe, habe es am Dienstagmorgen zunächst nach einem Rebound ausgesehen. Im Laufe des Vormittags sei die Stimmung am Gesamtmarkt allerdings erneut gekippt. Die Wirecard-Aktie rutsche am Mittag weitere zwei Prozent ab.Aktuell rechne "Der Aktionär" bei dem DAX-Konzern zwar nicht mit einer Umsatzwarnung wegen des Coronavirus. Die Anleger würden hier allerdings dem Ausgang der laufenden Bilanz-Sonderprüfung in den kommenden Wochen entgegenfiebern. "Der Aktionär" setze im Zuge dessen auf ein Comeback der Aktie.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät bei der MasterCard-Aktie dabei zu bleiben. (Analyse vom 25.02.2020)Mit Material von dpa-AFX