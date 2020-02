Xetra-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

273,80 EUR -3,93% (26.02.2020, 12:09)



NYSE-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

302,89 USD -6,71% (25.02.2020, 22:01)



ISIN MasterCard-Aktie:

US57636Q1040



WKN MasterCard-Aktie:

A0F602



Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

M4I



NYSE Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

MA



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard-Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmen akzeptiert. Zum Produktportfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.

CEO: Ajaypal Singh Bagnga

Chairman: Richard N. Haythornhwaite (26.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenanbieters MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) unter die Lupe.Zum 1. Januar 2021 werde der Deutsche Michael Miebach Ajay Banga als CEO des 300-Mrd. USD-Konzerns MasterCard ablösen. Seit 2016 sei Miebach Chief Product Officer bei MasterCard. Als CEO werde er die Transformation zu mehr digitalen Bezahlmöglichkeiten vorantreiben.Nach der Entscheidung der People’s Bank of China (PBoC) zum Einstieg Mastercards in den chinesischen Markt sei die MasterCard-Aktie auf neue Rekordhöhen geklettert. Durch die Folgen der weltweiten COVID-19-Ausbreitung auf die Reise- und E-Commerce-Branche habe der Kreditkartenanbieter allerdings seine Prognosen korrigiert. Der Umsatz solle im ersten Quartal 2 bis 3% niedriger ausfallen als erwartet.Nach Einschätzung des "Aktionärs" habe der Trend zum bargeldlosen Bezahlen seinen Höhepunkt noch nicht erreicht. MasterCard habe sich hinter dem Marktführer Visa stark positioniert und werde weiterhin zu den Top-Gewinnern dieser Entwicklung gehören. Angesichts der Wachstumschancen - nicht nur in China - gehe das 2020er-KGV von 37 in Ordnung. Der aktuelle Rücksetzer biete eine erste Einstiegschance. Die MasterCard-Aktie bleibe ein Kauf, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2020)Börsenplätze MasterCard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MasterCard-Aktie:274,00 EUR -1,63% (26.02.2020, 12:23)