XETRA-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

182,67 EUR -0,22% (04.12.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

177,44 EUR +0,30% (05.12.2018, 08:47)



NYSE-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

200,49 USD -4,46% (04.12.2018, 22:01)



ISIN MasterCard-Aktie:

US57636Q1040



WKN MasterCard-Aktie:

A0F602



Ticker-Symbol MasterCard-Aktie Deutschland:

M4I



NYSE Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

MA



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist eine US-amerikanische Kreditkartenorganisation. Als Bindeglied zwischen Geldinstituten, Betrieben, Händlern, Karteninhabern und der öffentlichen Hand fungierend bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Zahlungsdiensten in den Bereichen Kredit, Kontobelastung, Prepaid sowie artverwandte Leistungen an. Dabei agiert das Unternehmen als Franchisegeber, Vermittler und Berater gleichzeitig. Vor allem die Kreditkartentypen MasterCard, Maestro (auf PIN basierend) und Cirrus (Bargeldbezug) zählen zu den weltweit anerkannten und vielgenutzten Kreditkarten. Darüber hinaus sind Transaktions- sowie Support-Services über das Netzwerk im Angebot inbegriffen.



Zu den weiteren Unternehmensaktivitäten zählen auch die Verwaltung und Förderung der Marken durch Werbung, interaktive Programme und Sponsoring-Initiativen sowie die Entwicklung von neuen Technologien. Neben den genannten Bereichen verfügt MasterCard über Know-how in Produktentwicklung, Zahlungstechnologien, Beratung sowie Information. (05.12.2018/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Bank Vontobel Europe AG nimmt in einer aktuellen Veröffentlichung die Aktie des US-Kreditkartenkonzerns MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) unter die Lupe.Der Black Friday sei mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt für unschlagbare Angebote im Konsumgüterbereich. Die Kunden würden die Geschäfte stürmen mit der Hoffnung, die beliebtesten Angebote für sich zu ergattern zu können. Doch dieses Jahr habe eine Vielzahl der Kunden die Entscheidung getroffen, ihre Black Friday-Einkäufe von zuhause über ihr Smartphone zu tätigen.Gemäß Adobe Analytics sei der diesjährige Black Friday "der erste Tag an dem alleine mit Smartphones mehr als zwei Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaftet wurde". Die gesamten Online-Umsätze des diesjährigen Black Fridays würden sich dabei auf ein Rekordhoch von 6,4 Milliarden US-Dollar belaufen.Am darauf folgenden Montag hätten die Anleger am Kapitalmarkt reagiert. Aufgrund der erstaunlichen Entwicklung der Zahlungsanbieter und Tech-Aktien als auch der herausragenden Ergebnisse des Black Fridays hätten diverse Online-Payment-Anbieter steigende Kurse gesehen. Allen voraus habe MasterCard am Montagsschluss nach dem Black Friday mit mehr als 5% im Plus zum Vortag resultiert.MasterCard gelte als unschlagbarer Player in jeglichen Online Payment Bereichen. Aktuell würden sich die US-Amerikaner auf den Ausbau ihres Co-Branding Partner Netzwerks und der ständigen Weiterentwicklung aktueller Technologien fokussieren.Die MasterCard-Aktie werde aktuell bei USD 209,86 (04.12.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei USD 225,38 (01.10.2018), das Jahrestief bei USD 140,61 (05.12.2017) gelegen. Bei Bloomberg würden 40 Analysten die Aktie auf "buy", vier auf "hold" und zwei Analysten auf "sell" setzen. Das Zwölf-Monats-Kursziel wird aktuell auf USD 232,48 gesetzt, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 04.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MasterCard-Aktie: