Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard-Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmen akzeptiert. Zum Produktportfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.

CEO: Ajaypal Singh Bagnga

Chairman: Richard N. Haythornhwaite (18.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreditkartenanbieters MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auf diese Entscheidung habe die Börse jahrelang gewartet: Die People’s Bank of China (PBoC) erlaube MasterCard den Einstieg in den chinesischen Markt. MasterCard habe ein Jahr Zeit, eine Clearingstelle in China einzurichten. Derweil klettere die Aktie des US-Unternehmens weiter von Rekordhoch zu Rekordhoch.Mit der Genehmigung erhalte MasterCard gemeinsam mit seinem chinesischen Partnerunternehmen NetsUnion Clearing Zugang zu einem der wichtigsten Kreditmärkte. Laut "iResearch" hätten die mobilen Transaktionen in China im Jahr 2018 einen Wert von über 190 Billionen Yuan (27 Billionen Dollar) erreicht. Bis 2023 solle die Summe der mobilen Transaktionen auf 97 Billionen Dollar zulegen. Das entspreche einem jährlichen Wachstum von 22 Prozent. Die Zahl der Nutzer mobiler Bezahldienste solle zwischen 2017 und 2023 um mehr als 70 Prozent auf 956 Millionen steigen.Der Einstieg in den chinesischen Markt sei ein Coup für MasterCard. Angesichts der enormen Wachstumschancen - nicht nur in China - gehe das 2020er KGV von 37 in Ordnung.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät bei der MasterCard-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 18.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MasterCard-Aktie: