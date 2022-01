Zuletzt habe mit einer internationalen Rettungsaktion Griechenland aus der Überschuldung geholfen werden müssen. Das habe sogar zu einer neuen Krise des Eurosystems geführt. Wenn jetzt bei steigenden Zinsen der Schuldendienst zahlreicher Länder wieder zu Zahlungsunfähigkeit führe, dann könnte das ganze Finanzsystem der Welt ins Wanken geraten. Die Gründe, durch die ein Land durch eine verfehlte Finanzpolitik so stark in die roten Zahlen geraten sei, lägen nicht nur in der Fiskalpolitik der jeweiligen Regierung. Auch eine falsche Geldpolitik der Zentralbank könne die Schuldenaufnahme vergrößern.



Die EZB verfolge seit Jahren eine ultra-expansive Geldpolitik mit Nullzinsen (ZIRP) oder sogar negativen Zinsen (NIRP), wodurch die Kreditaufnahme der Schuldner sogar noch ermuntert werde. Sie fördere dadurch die Verschuldungsmentalität zusätzlich. Für einen Finanzminister sei es sehr viel leichter, eine neue Staatsanleihe zur Zeichnung aufzulegen, als im Parlament eine Steuererhöhung oder Ausgabensenkung durchzusetzen. Bei vielen politischen Parteien in der ganzen Welt werde die Forderung nach einem ausgeglichenen Staatshaushalt nicht mehr ernst genommen. Durch neue Schulden würden sie dringend erscheinende Investitionen finanzieren wollen, ohne Einschränkungen in anderen Ressorts hinnehmen zu müssen.



Zurzeit seien es insbesondere Investitionen in den Klimaschutz und in die Modernisierung der Infrastruktur. Diese seien zweifellos sehr wichtig und begrüßenswert, wenn sie nur nicht die Gesamtverschuldung erhöhen würden. Im Wahlkampf um die französische Präsidentschaft würden zahlreiche Kandidaten geradezu abenteuerliche Wahlgeschenke versprechen, die nichts mit Klimaschutz oder Infrastruktur zu tun hätten. Auch in Deutschland plane die neue Regierung zahlreiche Ausgaben, ohne auf die Stabilität des Finanzsystems Rücksicht zu nehmen. In den USA erreiche die Staatsverschuldung USD 30 Billionen. Bei drei bis vier Erhöhungen der FED Funds Rate in diesem Jahr werde auch hier der Schuldendienst zu einem ernsten Problem.



Die Stabilität des internationalen Finanzsystems erscheine in der Zukunft nicht mehr so gesichert. Die Überschuldung könne wohl wiederum nur durch Umstrukturierungen und Forderungsverzicht gelöst werden. Kreditoren stünden vor umfangreichen Abschreibungen. Bei Finanzinvestitionen müsse auf mehr Sicherheit geachtet werden.



Dr. Eberhardt Unger von "faireserch" rät Investments in Edelmetallen aufzustocken. (26.01.2022/ac/a/m)







