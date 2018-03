Börsenplätze Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:

361,00 EUR +1,40% (22.03.2018, 19:58)



ISIN Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:

DE0006052830



WKN Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:

605283



Ticker-Symbol Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:

MBH3



Kurzprofil Maschinenfabrik Berthold Hermle AG:



Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG (ISIN: DE0006052830, WKN: 605283, Ticker-Symbol: MBH3) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Hermle-Werkzeugmaschinen kommen aufgrund ihrer hohen Qualität und Präzision in Hightech-Branchen wie dem Werkzeug- und Formenbau, der Medizintechnik, optischen Industrie, Energietechnik, Luftfahrt-, Automobil- und Motorsportindustrie sowie bei deren Zulieferern zum Einsatz. Hermle-Aktien werden im Regulierten Markt der Börsen Stuttgart und Frankfurt am Main gehandelt. (22.03.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Vorzugsaktie der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG (ISIN: DE0006052830, WKN: 605283, Ticker-Symbol: MBH3).In 2017 habe das Orderplus 19% auf 433 Mio. EUR betragen, 4% über der Analysten-Prognose. Das Book-to-Bill-Ratio habe 1,08x erreicht, der höchste Wert seit 2013. In Q4 habe das Orderwachstum mit +38% auf ein Rekordniveau von 118 Mio. EUR weiter angezogen. Die hohe Wachstumsrate habe einerseits aus einer schwachen Vorjahresbasis resultiert. Andererseits habe aber auch die Marktnachfrage deutlich angezogen. Der deutsche Sektor habe um ca. +25% expandiert. Wettbewerber DMG Mori sei ca. +26% gewachsen.Wenngleich das ifo-Geschäftsklima im März zum zweiten Mal leicht korrigiert habe, werte der Analyst die Konjunkturaussichten in den Kernmärkten von Hermle weiterhin als gut. Erste Branchen- und Wettbewerbsindikationen würden eine anhaltend hohe Orderdynamik im Januar/Februar zeigen. Hermle sollte deshalb in Q1 von einer schwachen Basis weiterhin zweistellig wachsen können.Der Umsatz habe 2017 nach vorläufigen Berechnungen um 2% auf 402 Mio. EUR (LBBWe 404 Mio. EUR) angezogen. Damit sei die Zielsetzung erreicht worden. Dies gelte auch für das EBIT, welches mit ca. 99 Mio. EUR geringfügig unter Vorjahr gelegen habe. Positiv habe der Dividendenvorschlag von 15,05 EUR (LBBWe: 13,85 EUR) je Vorzugsaktie überrascht. Darin enthalten sei ein als einmalig betrachteter Zusatzbonus von 2,20 EUR je Aktie. Denn bezogen auf den von dem Analysten geschätzten Gewinn je Aktie von 14,65 EUR steige die Ausschüttungsquote auf mehr als 100%, während diese in den Vorjahren zwischen 86 und 92% gelegen habe.Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, stuft die Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie von "verkaufen" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 22.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link