NYSE-Aktienkurs Martin Marietta-Aktie:

350,65 USD -2,48% (04.06.2021, 17:04)



ISIN Martin Marietta-Aktie:

US5732841060



WKN Martin Marietta-Aktie:

889585



Ticker-Symbol Martin Marietta-Aktie:

MMX



NYSE-Ticker-Symbol Martin Marietta-Aktie:

MLM



Kurzprofil Martin Marietta Materials Inc.



Martin Marietta Materials Inc. (ISIN: US5732841060, WKN: 889585, Ticker-Symbol: MMX, NYSE-Symbol: MLM) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Raleigh, North Carolina, und Mitglied des S&P 500 Index. Martin Marietta Materials ist ein Lieferant von Zuschlagstoffen und schweren Baumaterialien. Man hat Niederlassungen in 26 Bundesstaaten, Kanada und der Karibik. (04.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Martin Marietta-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Martin Marietta Materials (ISIN: US5732841060, WKN: 889585, Ticker-Symbol: MMX, NYSE-Symbol: MLM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wenn man davon ausgehe, dass Joe Biden noch mal ein paar Milliarden in die Infrastruktur reinpumpe, dann dürfte der eine oder andere Krümmel auch bei Martin Marietta hängen bleiben. Die Aktie sei sehr teuer und für einen Bauzuschlagstoffe-Hersteller ganz besonders. Nichtsdestotrotz: "The trend is your friend". Anleger sollen bei der Martin Marietta-Aktie dabeibleiben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Martin Marietta-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Martin Marietta-Aktie:286,30 EUR -3,44% (04.06.2021, 17:18)