Marqeta, Inc. (ISIN: US57142B1044, WKN: A3CQSL, NASDAQ Ticker-Symbol: MQ) bietet moderne Lösungen für die Ausgabe von Karten und die Abwicklung von Zahlungen an. Das Unternehmen betreibt die Marqeta-Plattform, eine Cloud-basierte, offene Anwendungsprogrammschnittstellen-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, moderne, reibungslose Zahlungskartenerlebnisse für Verbraucher und kommerzielle Anwendungsfälle zu entwickeln, die entweder den Kern ihres Kerngeschäfts darstellen oder dieses unterstützen. Die Plattform bietet drei primäre Funktionen: Marqeta Issuing, Marqeta Processing und Marqeta Applications.



Das Unternehmen bietet Lösungen wie On-Demand-Services, Buy Now Pay Later, Expense Management, Travel, Alternative Lending, Disbursements und Incentives. Es bietet seine Lösungen für verschiedene Branchen an, darunter Digital Banking, Incentives und Prämien, Online-Reisen, Kreditvergabe für kleine Unternehmen, On-Demand-Services, Medien- und Werbeagenturen, Point-of-Sale-Finanzierung, Versicherungen und Einzelhandelsmarktplätze. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen wie Affirm, DoorDash, Instacart, Klarna und Square. (08.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marqeta-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Marqeta (ISIN: US57142B1044, WKN: A3CQSL, NASDAQ Ticker-Symbol: MQ) unter die Lupe.Viele Unternehmen hätten schon ihre Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Allerdings noch nicht alle. Diese Woche warte das US-Fintech Marqeta mit seinen Ergebnissen auf. Der Konzern sei in einem Wachstumsmarkt unterwegs und zähle namhafte Firmen wie Square oder Coinbase zu seinen Kunden. Doch aktuell könnten die Risiken größer sein als die Chancen.Marqeta sei ein Zahlungsdienstleister, der auch Whitelabel-Kreditkarten herausgebe. Unternehmen könnten maßgeschneidert für ihre Kunden online auch virtuelle Karten erstellen und das gewünschte Bonussystem gleich noch dazu. Da Bargeld immer weiter auf dem Rückzug sei und gleichzeitig der E-Commerce boome, würden sich große Chancen für Unternehmen aus dem Payment-Bereich ergeben. Gleichzeitig schließe Marqeta beständig neue Kooperationen wie zuletzt mit Coinbase ab.Nach dem IPO Anfang Juni zu 27,00 Dollar hätten die Papiere von Marqeta abgeschmiert, Ende Oktober habe der Kurs aber bei 37,90 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Was sei passiert? Unter anderem kooperiere man nun mit Coinbase. Dabei gebe Marqeta für Coinbase Visa-Debit-Karten heraus, die Kunden könnten diese auch mit Kryptowährungen aufladen und sie im Zahlungsverkehr nutzen. Außerdem arbeite man enger mit Uber und Bill.com zusammen.Langfristig bleiben die Chancen bei Marqeta unverändert hoch, ein Neueinstieg vor Zahlen drängt sich aber nicht auf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Investierte sollten dabeibleiben und den Stopp bei 18,00 Dollar beachten. Alle anderen sollten abwarten, denn aufgrund der hohen Bewertung sei die Aktie besonders sensibel gegenüber Abweichungen der Zahlenvorlage vom Konsens. Da sich das Wachstum bei wichtigen Kunden und Wettbewerbern bereits abgeschwächt habe, sei das Risiko hoch, dass auch Marqeta davon betroffen sei. (Analyse vom 08.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link