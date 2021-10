"Über die Sommermonate hinweg waren unzählige Marktbeobachter der Meinung, dass es am Aktienmarkt viel zu ruhig zugeht", analysiere Grüner. Der marktbreite US-Index S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe seit dem vergangenen Herbst keinen Rückgang von mehr als fünf Prozent verzeichnet, und das angesichts drängender Probleme wie Inflation, Delta-Variante, Angebotsknappheit und vielen weiteren Gruselgeschichten. Daraus sei gefolgert worden, dass eine gewisse Abwärtsvolatilität nur gesund sein würde.



Genau diese Schwelle von fünf Prozent Rückgang sei im September überschritten worden. Würden nun die Schlagzeilen verkünden, dass die Aktienmärkte jetzt wieder rationaler seien und alles in Ordnung sei? "Nein, das ist definitiv nicht der Fall," so Grüner. "Viel eher wird flächendeckend davor gewarnt, dass diese Abwärtsbewegung nur die Spitze des Eisbergs sein könnte." Es würden schließlich steigende Kosten und sinkende Unternehmensgewinne drohen, das Ende der quantitativen Lockerung seitens der FED, eine fortgeführte Angebotsknappheit und eine kräftige Inflation. Jedes dieser Themen sei, laut Grüner, ein Kapitel für sich, aber sie hätten eines gemeinsam: Ihre tatsächliche Auswirkung auf die Märkte sei nicht so negativ, wie es weithin angenommen werde.



"Aus unserer Sicht ist die Tatsache entscheidend, dass diese negativen Stimmungsbilder überhaupt so verbreitet sind", so Grüner. Ihre Existenz lege nahe, dass die Marktstimmung weit von einer gefährlichen Euphorie entfernt sei." Wenn Anleger zu optimistisch würden oder gnadenlos in Euphorie verfallen, würde jeder Marktrückgang als einzigartige Nachkaufgelegenheit interpretiert. Heute sei dagegen die Stimmungslage vorherrschend, dass Experten sowohl steigende als auch fallende Märkte als problematisch ansehen. "Ungeachtet der kurzfristigen Auswirkungen halten wir den jüngsten Stimmungsrückgang also für ein gutes Zeichen", analysiere Grüner. "Bullenmärkte klettern an der Mauer der Angst empor und profitieren von der Auflösung falscher Ängste."



Volatilität sei ein natürlicher Bestandteil des Bullenmarkts. Sie sorge dafür, dass Aktienanleger emotionale Hürden überwinden müssten, aber sie trage in gewissem Sinne auch zur Fortsetzung eines Bullenmarkts bei. "Rückgänge der Marktstimmung implizieren, dass Anleger ihre Erwartungshaltung im Zaum behalten", meine Grüner. "So wird verhindert, dass Marktteilnehmer flächendeckend der Euphorie verfallen und die Realität nicht mehr mit dieser Erwartungshaltung mithalten kann." Gegen besorgniserregende Schlagzeilen helfe aktuell die zeitlose Maxime: Seien Sie ängstlich, wenn andere gierig sind und gierig, wenn andere ängstlich sind, so die Experten von Grüner Fisher Investments.



07.10.2021







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der Anleger hat im historisch gesehen eher negativen Börsenmonat September einen Dämpfer erhalten, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Dabei sei laut Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments, ein typisches Muster zu erkennen: "Wenn Experten davon überzeugt sind, dass sich Aktienmärkte in eine bestimmte Richtung entwickeln, diese aber eine ganz andere Richtung einschlagen, dann sind die Experten verstimmt." Sei die Prognose dagegen korrekt, breche auch kein Jubel aus. Das Verständnis für diese eigenartige Sichtweise könnte dabei helfen, in einem typischen Bullenmarkt erfolgreich durch die Schlagzeilen zu navigieren."Wenn Aktienmärkte wie prognostiziert steigen, werden sie in den Schlagzeilen oft als überbewertet bezeichnet", so Grüner. Werde ein Marktrückgang als logische Konsequenz einer Überbewertung vermutet, sorge dessen tatsächlicher Eintritt allerdings nicht für Zufriedenheit - eher werde dies als Zeichen gewertet, dass der Aktienmarkt seinen Boden noch nicht gefunden habe. Es laufe nicht immer exakt nach diesem Prinzip, aber im Jahr 2021 sei diese Sichtweise definitiv angewendet worden.