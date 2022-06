Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) fallen am Mittwoch nach einem zweitägigen Anstieg, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) ziehe sich am Mittwoch etwas zurück und rutscht dabei unter die 1,07er-Marke, nachdem gestern im Tageschart in Trendrichtung eine bullische Hammerkerze ausgebildet worden sei. Seit vergangenem Freitag stehe das Paar unter Druck, doch ohne einen nachhaltigen Bruch unter die Unterstützung bei 1,0642 bleibe der Aufwärtstrend intakt. Eine Fortsetzung des Trends sei am wahrscheinlichsten. Um diesen zu bestätigen, müsse das Hoch vom 30. Mai bei 1,0787 durchbrochen werden. Das nächste übergeordnete Kursziel läge bei 1,0936. Die Stimmung gegenüber dem Euro würde sich erst verschlechtern, wenn der Bereich bei 1,0642 aufgegeben werde.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheine am Mittwoch zum dritten Mal in vier Handelstagen den mittelfristigen Widerstand bei 14.616 Punkten nicht überwinden zu können. Die gestern im Tageschart ausgebildete Umkehrkerze (Hanging Man) habe bereits einen Richtungswechsel im kurzfristigen Aufwärtstrend signalisiert. Eine solche Kerze sollte jedoch in den kleineren Zeiteinheiten durch einen Bruch der bullischen Trendstruktur bestätigt werden. Im H4-Chart wäre das Tief vom Freitagnachmittag bei 14.435 Punkten zu nennen. Solange dieses verteidigt werden könne, sei ein neuer Angriff auf die Hürde bei 14.616 Punkten möglich. (08.06.2022/ac/a/m)