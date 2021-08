Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Besonders bei der Erstellung unseres "Technischen Jahresausblicks" zählt die Analyse der Marktbreite zu den absoluten Pflichtaufgaben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aber auch aktuell liefere die "grundsätzliche Marktverfassung" eine wichtige Orientierungshilfe. Während die Advance-/Decline-Linie als ältester Marktbreite-Indikator lange Zeit von Hoch zu Hoch geeilt sei, zeige sich seit Mitte Juni ein anderes Bild. Der Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien für alle an der NYSE notierten Papiere trete seither auf der Stelle bzw. korrigiere sogar. Im Gegensatz dazu würden der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) bzw. der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) fast täglich neue Rekordstände erreichen. Bei der Marktbreite öffne sich also die Schere, sodass eine negative Divergenz entstehe. Mit anderen Worten: Die laufende Rekordjagd der amerikanischen Standardwerte werde von einer abnehmenden Anzahl an Einzeltiteln getragen. Diese Konstellation sei typisch für die Spätphase einer Hausse, in der oftmals nur noch wenige hochkapitalisierte Titel den zugrundeliegenden Index auf neue Hochstände treiben würden, wohingegen die Masse der Indexmitglieder bereits zurückbleibe. Die A-/D-Linie sei gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Allzeithochs kein ideales Timinginstrument, doch die abnehmende Marktbreite signalisiere eine spätzyklische Phase.



Neben der Advance-/Decline-Linie würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt zur Analyse der Marktbreite zusätzlich oftmals den Value Line Arithmetic Index heranziehen. Dabei handele es sich um ein marktbreites US-Aktienbarometer. Die mehr als 1.600 Index-Mitglieder würden gleichgewichtet, d. h. im Gegensatz zur sonst üblichen Gewichtung anhand der Marktkapitalisierung werde nach dem Motto: "one stock, one vote" verfahren. Anders als beim S&P 500 stamme hier der derzeit gültige Rekordstand (9.841 Punkte) von Mitte Juni. Die jüngsten Allzeithochs der amerikanischen Standardwerte seien also nicht mehr bestätigt worden, sodass eine negative Divergenz vorliege. Aus charttechnischer Sicht möchten die Analysten die Bedeutung der Trendlinie (akt. bei 9.320 Punkten) betonen, welche die Hochs von Ende 2015 und Anfang 2018 verbinde. Ein Bruch dieser Trendlinie würde dem Szenario einer möglichen Topbildung ernstzunehmende Konturen verleihen. Als Warnung verstünden die Analysten in diesem Kontext den Verlauf des RSI, wo die obere Umkehr bereits Realität sei. Bei einer negativen Weichenstellung sollten Investoren eine Belastungsprobe der Kumulationszone aus einer weiteren Trendlinie (akt. bei 8.794 Punkten), einem Fibonacci-Level (8.737 Punkte) sowie dem Tief von Ende März (8.690 Punkte) einkalkulieren. (17.08.2021/ac/a/m)



