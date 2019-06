Die FED besitze heute mehr Handlungsspielraum als andere Zentralbanken, um ihre Geldpolitik zu lockern. Der US-Präsident habe seine Kampagne offiziell für eine zweite Amtszeit gestartet und sollte vernünftigerweise versuchen, eine Rezession und einen Einbruch des US-Aktienmarktes zu vermeiden. Grundsätzlich sei das amerikanische Wachstum solider, was sich in der Steigerung der Unternehmensgewinne widerspiegele, während die Bewertung der amerikanischen Aktien nicht übertrieben hoch ausfalle.



Schwellenländeraktien seien mittelfristig attraktiv, weil sie eine Wachstumsgeschichte darstellen würden: Von den vier größten Aktiensektoren des Schwellenländer-Aktienindex stünden drei Sektoren in Verbindung mit Technologie, sozialen Netzwerken und Konsum. Dieses Wachstum sei jedoch gut bewertet. Bei Aktien aus Schwellenländern und insbesondere aus China werde es darauf ankommen, ob ein - wenn auch nur vorübergehendes - Abkommen mit den Vereinigten Staaten zustande komme und ob dies das Risiko eines Handelskrieges kurzfristig abwende. China sollte dann in der Lage sein, sein Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, und die Schwellenländer könnten zumindest einen Teil ihres Performance-Rückstands gutmachen.



Die Eurozone scheine noch anfälliger zu sein: Sie habe einen begrenzten haushaltspolitischen Spielraum, Zinssätze, die sich bereits im negativen Bereich befinden würden, und sie sei vielen politischen Risiken innerhalb und außerhalb der Zone ausgesetzt. Die Investoren hätten diese Risiken berücksichtigt und sich von der Region abgewandt, die Aktienströme seien seit dem vergangenen Jahr negativ und auch die Positionierung gegenüber dem Euro bleibe sehr negativ.



Paradoxerweise könnte dieser Pessimismus dem Potenzial für eine Überraschung weichen: Einer positiven Überraschung bei der Stabilisierung des Wachstums oder beim Abbau politischer Spannungen? In der Zwischenzeit drücke sich die Zurückhaltung in der Eurozone in einem Rekordabschlag auf Value-Aktien im Vergleich zu Wachstumstiteln aus. Ein bedeutender Teil des Aktienmarktes sei vernachlässigt worden und entwickele sich wesentlich schlechter als die besten Qualitäts- und Wachstumswerte, die besser bewertet seien.



Die 180-Grad-Kehrtwende der US-Zentralbank von einer Normalisierungsphase zu einer geldpolitischen Lockerungsphase wirke sich auf die Anleihenallokation aus. Die Suche nach Rendite stehe erneut im Mittelpunkt von Allokationsentscheidungen. Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten zwölf Monaten sei nach wie vor begrenzt, weshalb riskantere und renditestärkere Klassen Vorrang hätten. Dazu würden etwa europäische Hochzinsanleihen und auf Dollar lautende Schwellenländeranleihen in einem diversifizierten Portfolio gehören. Die Ausfallraten seien niedrig und daran sollte sich auch in einem sich stabilisierenden wirtschaftlichen Umfeld nichts ändern.



Es zeichne sich eine Phase des Wirtschaftszyklus ab, die von größerer Unsicherheit, zahlreichen politischen Risiken und unvorhersehbaren Kommunikationseffekten geprägt sei. Es sei deshalb notwendig, bestimmte Schutzmaßnahmen mit stärkerer struktureller Betonung zu integrieren. Diese Schutzmaßnahmen würden sich im Engagement in bestimmten Währungen wie dem Yen wieder finden, der dieser Aufgabe seit Anfang des Jahres voll gerecht werde.



Gold biete auch im heutigen Umfeld wirksamen Schutz. Volatilitätskäufe würden ebenso in Betracht kommen. Die Volatilität habe im Mai trotz des Rückgangs der Aktienmärkte und des Wiederauflebens von Handelsspannungen mit China kaum zugenommen. Der Wettlauf um die geldpolitische Lockerung durch die großen Zentralbanken habe die Volatilität erneut ausgebremst. Sobald das Rezessionsrisiko für die Anleger jedoch wieder zu einem Problem werde, werde auch die Volatilität zunehmen und diese Anlageklasse eine wirksame Absicherung gegen einen Verlust des Vertrauens in das Handeln der Zentralbanken darstellen. (28.06.2019/ac/a/m)





