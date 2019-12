Wochenlang sei den Anlegern versichert worden, dass ein sogenanntes Phase-1-Handelsabkommen mit China eine sichere Sache sei, ebenso wie ein Abbau der bestehenden Zölle. Stattdessen bestehe die Gefahr einer weiteren Zollrunde auf zahlreiche Konsumgüter, wenn die Frist bis zum 15. Dezember ablaufen sollte. US-Präsident Donald Trump habe große Agrarkäufe aus China als Teil des Deals gefordert, aber Peking scheine sich bisher zu weigern. Es sei die Frage, ob Trump standhaft bleibe und die Anleger beunruhige oder "Schwäche" zeige und die Entscheidung zumindest verzögere.



Nach vielen Enttäuschungen bei den US-Daten für Oktober, habe der November eine Stabilisierung mit sich gebracht und die meisten Veröffentlichungen hätten mehr oder weniger den Erwartungen entsprochen. Nach einem herausragenden NFP-Bericht dürfte die FED den positiven Ton beibehalten, während sich die Anleger auf den Kauf von Vermögenswerten konzentrieren könnten. Es sei schwer zu sagen, was das FOMC tun könnte, um die nervösen Märkte zu beruhigen. FED-Chef Jerome Powell könnte jedoch zumindest einen Versuch vornehmen.



Die Marktteilnehmer würden bei der EZB-Sitzung am Donnerstag keine Chance auf eine Zinsänderung sehen. Das bedeute jedoch nicht, dass es kein interessantes Ereignis sein werde, da neue Wirtschaftsprognosen präsentiert würden und Christine Lagarde ihre erste Pressekonferenz abhalte. Die Devisenhändler würden sich Hinweise auf eine mögliche expansive Geldpolitik erhoffen. Gebe es Spielraum für weitere Zinssenkungen? Könnte die Notenbank das Tempo der Anleihekäufe erhöhen? Lagarde werde sicherlich versuchen, solchen Fragen auszuweichen, aber ein solcher Hinweis könnte sehr gefährlich für eine Erholung des EUR/USD-Paar sein.



Die Wahlen in Großbritannien würden abgehalten, um die Sackgasse im britischen Parlament zu überwinden und endlich einen EU-Austritt Großbritanniens zu vollziehen. Die Märkte würden glauben, dass je besser die Konservativen abschneiden würden, desto stärker sollte das GBP sein, da das Risiko eines "No-Deal"-Brexit minimal wäre. Allerdings werte das GBP seit Wochen auf und ein Großteil des Optimismus sei bereits eingepreist worden. Die Umfragedaten würden darauf hindeuten, dass das Risiko eines "Hung Parliament" (Parlament in der Schwebe) gering sei. (10.12.2019/ac/a/m)





