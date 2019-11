Die Experten würden mit der größten US-amerikanischen Supermarktkette Walmart beginnen. Die Aktie notiere nahe ihres Allzeithochs, daher könnte eine solide Performance am Black Friday die Anleger ermutigen, ihre Positionen aufzustocken. Der Kurs notiere bei der 50-Tage-Linie. Ein Abpraller könnte einen Aufwärtsimpuls in Richtung 127,6 USD einleiten - die 161,8% Fibo-Projektion der jüngsten Korrektur. Ein Unterschreiten der 100-Tage-Linie dürfte wiederum das bullische Szenario negieren. In solch einem Fall wäre ein Rückgang in Richtung der unteren Grenze der Overbalance-Struktur möglich.



Das zweite interessante Unternehmen sei der weltweit größte Onlinehändler Amazon. Die Aktie sei von der Unterstützung bei 1.740 USD abgeprallt - der Bereich stimme mit der unteren Grenze der Overbalance-Struktur überein. Zusätzlich habe der Kurs die 50-Tage-Linie zurückerobern können, was auf mehr Kaufinteresse schließen lasse. Oberhalb der 100-Tage-Linie könnte die Aufwärtsdynamik sogar weiter zunehmen. In einem bullischen Szenario könnte die 2.000-USD-Marke wieder in den Fokus rücken.



Abschließend würden die Experten zum internationalen Transportunternehmen FedEx kommen, dessen Dienstleistungen an jedem Black Friday eine deutlich stärkere Nachfrage erfahren würden. Technisch gesehen notiere die Aktie über der 50- und der 100-Tage-Linie. Des Weiteren sei die übergeordnete Abwärtstrendlinie nicht weit entfernt. Ein Durchbruch könnte auf eine mögliche Trendumkehr hindeuten. In solch einem Szenario sollten die Widerstände bei 176 USD und 198 USD berücksichtigt werden. (Ausgabe vom 27.11.2019) (28.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der "Black Friday" ist für den Einzelhandel einer der wichtigsten Tage des Jahres, so die Experten von XTB.Große internationale Konzerne sowie kleine Einzelhändler würden am letzten Freitag im November die Kunden mit Angeboten überschwemmen. Rabatte von 40% bis 50% seien nicht unüblich, sodass viele Kunden ihre Einkäufe oft auf diesen Tag verschieben würden. Darüber hinaus finde der "Black Friday" weniger als einen Monat vor Weihnachten statt, sodass es eine perfekte Gelegenheit biete, um Geschenke zu kaufen. Die US-Märkte würden am Donnerstag aufgrund eines Feiertages (Thanksgiving) geschlossen bleiben, während am Freitag einige Börsen (NYSE und NASDAQ) bereits um 19:00 Uhr MEZ schließen würden. In der heutigen Analyse würden die Experten einen Blick auf folgende drei Unternehmen: Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und FedEx (ISIN US31428X1063/ WKN 912029) werfen.