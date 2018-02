Als Folge der starken Konjunktur rechne Wilhelm mit ansteigenden Preisniveaus. "Jahrelang war Inflation für die Kapitalmärkte kein Thema. Das ändert sich gerade", analysiere er. "Demografie, Globalisierung und Digitalisierung sind zwar inflationsdämpfende Faktoren, aber der zyklische Inflationsdruck nimmt zu." Für 2018 erwarte Wilhelm eine Inflationsrate von 2,1 Prozent in den USA und 1,5 Prozent im Euroraum.



Viele Investoren würden fürchten, dass die höhere Teuerung zu einer Beschleunigung der geldpolitischen Normalisierung führen könnte. Allerdings halte Wilhelm diese Sorgen zurzeit für überzogen. "Die Konjunkturlage ist gut, die Krise überwunden", meine er. Das eröffne den Währungshütern den notwendigen Spielraum für die Abkehr vom geldpolitischen Krisenmodus. "Die Zentralbanken sollten behutsam vorgehen, um den Aufschwung nicht abzuwürgen", erkläre Wilhelm. Für die Eurozone rechne er mit einem schrittweisen Auslaufen der Anleihekäufe ab Herbst 2018, bevor frühestens Mitte 2019 die Einlagenzinsen angehoben werden könnten. In den USA sei mit drei Leitzinsanhebungen sowie einem Bilanzabbau bei der US-Notenbank Federal Reserve zu rechnen. "Das können Konjunktur und Kapitalmärkte gut verkraften", sei Wilhelm optimistisch.



Keine größeren Auswirkungen auf die Börsen erwarte der Stratege kurzfristig von den anstehenden Parlamentswahlen in Italien sowie von den Verhandlungen zum Brexit. "Politische Entwicklungen haben immer das Potenzial, für Unsicherheit unter den Investoren zu sorgen", räume Wilhelm ein. Seiner Einschätzung nach werde letztlich in beiden Fällen die politische Vernunft die Oberhand behalten, sodass für die Kapitalmärkte nur vorübergehend mit Konsequenzen zu rechnen sei. "Am Ende sollten sich die guten fundamentalen Daten durchsetzen."



"Die gute Konjunktur bleibt 2018 die stärkste Auftriebskraft für die Börsen", erwarte Wilhelm. "Nach dem reinigenden Gewitter Anfang Februar ist der Weg frei für erneute Kursanstiege bei Aktien." In Verbindung mit spürbar anziehenden Unternehmensgewinnen zähle die Anlageklasse damit weiterhin zu seinen Favoriten. Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) halte er einen Zuwachs bis auf 14.000 Punkte zum Jahresende für möglich. "Weltweit dürften die Unternehmen 15 Prozent mehr verdienen als noch im Vorjahr und die Aktienmärkte damit nach oben treiben", glaube Wilhelm. Unterstützung erwarte er auch von der anhaltenden Welle an Fusionen und Übernahmen. "Noch sind die Zinsen niedrig und das M&A-Fenster damit weit offen. Das werden viele Unternehmen nutzen", erkläre er und ergänze: "Die Repatriierung von im Ausland geparkten US-Geldern im Zuge der Steuerreform wird den M&A-Boom ebenfalls befeuern."



Auf der Rentenseite habe nach Meinung Wilhelms das Gros der Renditeanstiege für 2018 bereits stattgefunden. "Wir erwarten zum Jahresende etwa 3,2 Prozent Rendite bei zehnjährigen US-Staatsanleihen und 1,0 Prozent bei zehnjährigen Bundesanleihen. Das ist vom derzeitigen Niveau nicht mehr weit weg", erläutere der Kapitalmarktexperte. Seiner Einschätzung nach sei der schnelle Renditeanstieg darauf zurückzuführen, dass viele Investoren nicht mit einer schnellen Rückkehr der Inflation gerechnet hätten. "Diese Lektion hat der Markt jetzt gelernt", resümiere Wilhelm. Für weitere Anstiege sei entweder eine deutlich höhere Inflation oder aber eine beschleunigte Straffung der Geldpolitik notwendig, womit er im laufenden Jahr aber nicht rechne.



Zur Vorsicht rate Wilhelm bei Kryptowährungen. "Die dahinterliegende Blockchain-Technologie ist disruptiv", zeige er sich überzeugt. "Aber ihre Auswirkung auf Finanzinstrumente, Wirtschaftsketten und Geschäftsmodelle kann noch nicht verlässlich abgeschätzt werden", gebe er zu bedenken. "In den letzten Monaten wurden Hoffnungspreise für Kryptowährungen wie Bitcoins gezahlt, die ihre Werthaltigkeit noch nicht bewiesen haben." Er empfehle Anlegern daher die Konzentration auf fundamental untermauerte Anlagen. (22.02.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Kapitalmarktjahr war bislang von scharfen Bewegungen geprägt - einem fulminanten Start folgte eine kräftige Korrektur, so die Experten von Union Investment."Es zeichnet sich ein grundlegender Paradigmenwechsel ab", kommentiere Jens Wilhelm, im Vorstand von Union Investment zuständig für Portfoliomanagement, Immobilien und Infrastruktur. "Die Normalisierung der Geldpolitik wird nach einer Dekade des permanenten Ausnahmezustands nicht ohne Friktionen ablaufen", analysiert Wilhelm. Dennoch ist er optimistisch: "Die Aktienmärkte werden weiter von einer robusten Konjunktur getragen."Die guten Wirtschaftsdaten hätten sich zuletzt nochmals verbessert, und zwar in nahezu allen wichtigen Regionen. "Es herrscht Wachstum, wohin man schaut", fasse Jens Wilhelm das äußerst positive Fundamentalbild zusammen. Er rechne für die Weltwirtschaft im laufenden Jahr mit einem Plus von 3,5 bis 4,0 Prozent. Besonders in der Eurozone habe die Dynamik beachtlich zugelegt. "Konjunkturell ist der Euroraum die Überraschung der Stunde", sage Wilhelm. Union Investment rechne mit einem Zuwachs von 2,4 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt (BIP). Das wirtschaftliche Schwergewicht Deutschland dürfte mit 2,4 Prozent die Entwicklung antreiben. Zudem habe sich der Aufschwung verbreitert. "Frankreich, Spanien und mit Abstrichen auch Italien sind auf den Wachstumskurs eingeschwenkt. Wirtschaftlich steht die Eurozone so gut da wie lange nicht", erläutere der Stratege.