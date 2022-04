Die Fortsetzung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, der die Welt seit dem 24. Februar 2022 mit einer neuen Realität konfrontiere, sei aber auch insofern von Brisanz, da sie der Preisspirale neuen Vorschub leiste, was sich in einer deutlich höher ausfallenden Inflation bemerkbar mache. Es wachse die Sorge vor dem Stagflationsgespenst, als Folge der Kombination von Inflation und einer stagnierenden Wirtschaft. Mehrere Analysten hätten seit Januar ihre Schätzungen für den operativen Jahresgewinn für etliche Konzerne aus DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) und SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) teils deutlich gesenkt.



Doch obwohl die Spannungen zwischen der westlichen Staatengemeinschaft und Russland weiter anhalten würden und in immer mehr Sanktionen zum Ausdruck kämen, würden sich die globalen Aktienmärkte erstaunlich stabil erweisen - und dass trotz einer weiter anziehenden Geldpolitik durch die US-Notenbank FED. So habe der US-Index S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) per Quartalsende zwar gegenüber dem Jahresanfang mit fünf Prozent im Minus gelegen, habe sich aber von seinem Tief von Minus 12,5 Prozent bereits wieder erholt. Europäische Aktien und der Weltindex MSCI World hätten ähnliche Entwicklungen gezeigt, wobei alles, was noch vor gut zwei Wochen aus markttechnischer Sicht auf Kaufsignale hingedeutet habe, nun eingepreist sei.



Auch wenn sich das fundamentale Umfeld gegenüber der Zeit von vor zwei oder drei Monaten verschlechtert habe, hätten die Märkte inzwischen neue Widerstandszonen erreicht, von denen aus sie auf neue Impulse warten würden, die ihnen Antrieb verleihen könnten. Die Ergebnisse der letzten AAII Investor Sentiment Survey, die eine deutliche Reduktion des Bären-Lagers von vormals 53 Prozent auf nun 27 Prozent zu erkennen gebe, seien dagegen neutral zu bewerten, ähnlich wie auch die Zahlen des ISEE Sentiment Index, der das Verhältnis von Long Calls zu Long Puts der US Retail Investoren darstelle. Dieser konnte jüngst einen mehrjährigen Höchststand verzeichnen. Der Pessimismus, der die Märkte noch vor ein paar Wochen fest im Griff gehabt habe, sei im Ergebnis weitgehend verflogen und die derzeitige Konsolidierung der weitweiten Aktienmärkte dürfe als Verschnaufpause der Anleger gewertet werden. (06.04.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Steigende Rohstoffkosten, eine wackelige Energieversorgung sowie schärfer werdende Sanktionen stellen die Wirtschaft in Europa vor eine harte Bewährungsprobe, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Noch ströme das Gas von Ost nach West. Doch nachdem die europäische Staatengemeinschaft die russische Forderung zurückgewiesen habe, die Gasimporte künftig in Rubel zu bezahlen, stelle sich vielerorts die Frage, wie lange der Zustand der günstigen Gasversorgung noch anhalten werde. Auf politischer Ebene habe man sich zumindest schon zum Handeln gezwungen gesehen, zumal Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am vergangenen Mittwoch die erste Warnstufe des Erdgas-Notfallplans ausgerufen habe.