Die Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6, WKN: A2N9MM, Ticker-Symbol: MBG, Wien Ticker-Symbol: MARI) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Marinomed erhielt bereits mehrfach renommierte Forschungspreise für ihre Tätigkeit.



Bislang entwickelte Marinomed zwei Plattformen: die Carragelose®-Plattform und die Technologieplattform Marinosolv®. Die Plattform Carragelose® wird bereits in sechs verschiedenen Produkten gegen virale Infektionen der Atemwege eingesetzt. Diese werden global über Partner vertrieben. Mit der Technologieplattform Marinosolv® ist es möglich, die Wirksamkeit schwer löslicher Wirkstoffe zu verbessern. Diese innovative Technologie verfügt über das Potenzial, einige Therapien im Bereich Allergie und Autoimmunerkrankungen nachhaltig zu verändern. Das Leitprodukt Budesolv befindet sich momentan in der pivotalen Phase-III-Zulassungsstudie. (23.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marinomed Biotech-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6, WKN: A2N9MM, Ticker-Symbol: MBG, Wien Ticker-Symbol: MARI) unter die Lupe.Die österreichische Biotechnologie-Gesellschaft Marinomed habe am heutigen Dienstag positive News zu seinem Medikamentenkandidaten Budesolv veröffentlicht. Für das Flaggschiffprojekt, ein Nasenspray, zur Therapie von allergischer Rhinitis, habe das Unternehmen die Phase-3-Studie erfolgreich abschließen können.Die nun vorliegenden Top Line-Ergebnisse würden zeigen, dass Budesolv bei deutlich niedrigerer Dosis zumindest die gleiche Wirkung wie das derzeit am Markt befindliche Produkt erziele, so Marinomed in einer Mitteilung. Damit sei der angestrebte primäre Endpunkt der Studie für das erste Produkt der innovativen Marinosolv-Technologieplattform erreicht worden. Der Zulassungsprozess könne wie geplant fortgesetzt werden. Wie angekündigt solle die vollständige Phase-3-Studie mit Detailergebnissen spätestens zum Ende des zweiten Quartals 2019 veröffentlicht werden.Marinomed verfüge über zwei Technologieplattformen: Carragelose und Marinosolv. Die Plattform Carragelose umfasse patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege. Carragelose komme in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 30 Ländern vertrieben würden. Eine Serie weiterer Produkte befinde sich im Entwicklungsstadium. Grassauer erkläre: "Einzigartig dabei ist, dass die Ursache der Erkrankung, nämlich die Viren, bekämpft wird und nicht nur die Symptome."Große Hoffnungen würden auf der zweiten Plattform Marinosolv ruhen. "Diese ermöglicht das Auflösen schwer löslicher pharmazeutischer Wirkstoffe. Damit wird die Wirksamkeit und die Geschwindigkeit bis zur Wirkung erhöht. Besonders für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen und Nase ist das von Bedeutung", erkläre Grassauer im Gespräch mit dem "Aktionär". Zudem werde eine geringere Dosis ermöglicht, was auch unerwünschte Nebenwirkungen reduziere. Das am weitesten fortgeschrittene Marinosolv-Projekt sei Budesolv. Marinomed erhoffe sich hier Milliardenpotenzial - genauso wie von Tacrosolv.Die Marinomed Biotech-Aktie eignet sich allerdings nach wie vor nur für Risikobereite, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link