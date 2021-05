XETRA-Aktienkurs Manz-Aktie:

50,10 EUR +1,52% (20.05.2021, 11:06)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (20.05.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Manz: Spekulationen zufolge will Porsche mit Manz eine Batteriezellfertigung aufbauen - AktienanalyseDer Maschinenbauer Manz (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) verzeichnete im ersten Quartal Umsatzverschiebungen im Segment Solar und ein schwieriges Marktumfeld für das Geschäft mit Anlagen zur Herstellung von Displays, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank der positiven Ergebnisbeiträge der Segmente Energy Storage und Contract Manufacturing habe das Unternehmen aber ein positives Konzernergebnis vorweisen können. Während die Umsatzerlöse mit 50,9 Mio. Euro um 17,4 Prozent gesunken seien, sei das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 6,9 Mio. auf 14,3 Mio. Euro gestiegen, wobei sich dabei der Verkauf der Anteile an der Talus Manufacturing positiv ausgewirkt habe. Dank der guten Auftragslage zeige sich der Vorstand von Manz optimistisch für die weitere Geschäftsentwicklung. Mit 170,1 Mio. Euro liege der Auftragsbestand deutlich über dem Vorjahresniveau.Getrieben werde das Geschäft weiterhin vom boomenden Markt für Elektromobilität. Schon seit Längerem seien die Lösungen zur Batteriezellfertigung von Manz stark gefragt. Nun könnte das Unternehmen vor dem vielleicht prestigeträchtigsten Auftrag der Geschichte stehen. Spekulationen zufolge wolle Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) gemeinsam mit Partnern, darunter Manz, in Tübingen eine Batteriezellfabrik aufbauen. Das zumindest habe Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer in einem Facebook-Beitrag vom 6. Mai durchblicken lassen.Sollte der Deal mit Porsche zustande kommen, dürfte die Aktie mit einem Kurssprung reagieren - auch wenn der Auftrag gemessen am Volumen sicherlich nicht der allergrößte sein dürfte. Allerdings wäre Porsche als Auftraggeber sicherlich äußerst prestigeträchtig, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 19/2021)Börsenplätze Manz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:50,10 EUR +0,30% (20.05.2021, 11:21)