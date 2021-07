XETRA-Aktienkurs Manz-Aktie:

62,00 EUR -2,36% (15.07.2021, 10:37)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (15.07.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Manz: Aktie weit gelaufen - AktienanalyseDas positive Umfeld rund um die Elektromobilität bescheret dem Maschinenbauer Manz (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) gute Geschäfte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die weltweite Nachfrage nach Li-Ion Batteriezellen und -modulen ziehe rasant an, so CEO Martin Drasch. "Dies spiegelt sich auch in der anhaltend positiven Auftragsentwicklung durch Bestands- und Neukunden wider." Aktuell komme ein neuer Großauftrag im unteren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich hinzu, der jeweils zur Hälfte 2021 und 2022 in die Zahlen einfließen solle. Beauftragt worden sei die Lieferung von Montagelinien zur Fertigung von Lithium-Ionen-Batteriemodulen. Zudem gebe es weitere Bestellungen für das modulare Battery Laser System BLS 500. Diese hätten ein Gesamtvolumen im mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich, habe es geheißen.Die attraktiven Geschäftsaussichten der Reutlinger seien natürlich auch der Börse nicht verborgen geblieben. Allein in den vergangenen vier Wochen sei die Aktie um fast 18 Prozent nach oben geschnellt. Aufs Jahr gesehen liege das Plus bei gut 200 Prozent. In solch luftigen Höhen habe das Papier seit Mitte 2015 nicht mehr gestanden. Die Rally hätten Aufsichtsrat Dieter Manz und seine Ehefrau nun dazu genutzt, sich von 211.500 Aktien im Volumen von 12,69 Mio. Euro zu trennen. Das an sich müsse zwar kein schlechtes Omen sein. (Ausgabe 27/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link