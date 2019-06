GBC: Zuletzt haben Sie zahlreiche Akquisitionen getätigt (Finanznachrichten.de, wallstreet:online capital, börsennews, ARIVA.DE). Sollen hier auch Standorte zusammengelegt werden oder wie planen Sie die Koordination dieser zahlreichen Geschäfte?



Michael Bulgrin: Die Portale sind ja in der gleichen Branche, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Daher ist die Koordination nicht komplex. Wichtig ist eine gemeinsame Firmenkultur, damit jeder Standort den Erfolg der Gruppe im Blick hat. Alle Tochterunternehmen werden wachsen. Dazu werden die Mitarbeiter standortübergreifend beitragen und vom gemeinsamen Erfolg profitieren.



GBC: In Anbetracht der getätigten Akquisitionen, würden Sie weitere Marktkonsolidierungen bzw. weitere Akquisitionen in Betracht ziehen?



Michael Bulgrin: Aufgrund der positiven Effekte für die gesamte Gruppe, sind wir weiterhin für Übernahmen offen. Wenn sie zu uns passen und der Preis stimmt. Darüber hinaus sind wir mit unserer Beteiligung an der wallstreet:online capital AG ja auch in den FinTech-Markt eingestiegen. Daher sehen wir auch ohne weitere Übernahmen für die kommenden Jahre signifikantes Wachstumspotenzial durch eine enge Verzahnung von Reichweite mit neuen, teilweise eigenen, Finanzprodukten. Wir arbeiten bereits an ersten gruppenweiten Produkten, um das Cross-Selling-Potenzial aus unseren reichweiten-starken Finanzportalen und Online-Finanzdienstleistungen zu nutzen. Auch die Themen Social Trading und Datenanalyse bieten uns noch erhebliche Chancen.



GBC: Herr Bulgrin, vielen Dank für das Gespräch.



Die wallstreet:online Gruppe (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) betreibt die Portale wallstreet-online.de, boersennews.de, finanznachrichten und nun auch ARIVA.DE. Die Übernahme der ARIVA.DE sei am 24.06.2019 vermeldet worden. Die wallstreet:online Gruppe habe hierdurch zum Marktführer finanzen.net aufschließen können.